ممثلة مصرية تسب منتقدي رقصها في إحدى سهرات "الجونة السينمائي" (فيديو)

تعرضت الممثلة المصرية، ياسمين رئيس، لانتقادات حادة، بعد رواج فيديو رقصها في إحدى السهرات الخاصة، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثانية.

وتظهر ياسمين رئيس في الفيديو، الذي شاركته من الحفل الخاص، الذي أقيم بعد انطلاق مهرجان الجونة السينمائي، وهي ترقص على أنغام أغنية "مجانين" لـ "ثلاثي أضواء المسرح"، ومعها الممثلتان المصريتان، يسرا، ودينا الشربيني، والسيناريست تامر حبيب.

وشارك كل الفنانين الذين رقصوا في الفيديو، في الأغنية الرسمية لمهرجان "الجونة"، والتي تحمل اسم "العالم جونة".

واضطرت ياسمين رئيس في البداية لإغلاق باب التعليقات على فيديو رقصها، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، "لأنها لا ترغب في استقبال أي طاقة سلبية في الوقت الحاضر".

وبعد ذلك، فسرت موقفها، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، قالت فيها: "أتمنى أن يهدأ الناس قليلا، لأن خلاص أنا تعبت نفسيا، لا أعرف هل من المفترض أن أتعرض للسباب وأصمت".

ولكن في أحدث رد لها على منتقديها، حذفت ياسمين رئيس تغريدتها السابقة، وكتبت: "وادي البوست كمان اتمسح عشان خسارة الكلام في الحمار".

وادي البوست كمان اتمسح عشان خساره الكلام في الحمار https://t.co/RhPA6v0nim — Yasmin raeis (@yasminraeis) September 22, 2018

يذكر أن ياسمين رئيس شاركت في بطولة العديد من الأفلام العربية الهامة، من أبرزها "فتاة المصنع" للمخرج الراحل محمد خان، والذي نال عدة جوائز من مهرجانات سينمائية.

وتقام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري.