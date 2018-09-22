خمور مغشوشة تقتل 29 شخصا والعدد مرشح للزيادة

توفي 29 شخصا حتى الآن، نتيجة تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، فيما رشحت الجهات الحكومية ارتفاع عدد الوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة الماليزية، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة تناول كحوليات مغشوشة، حسب صحيفة "ستريت تايمز" السنغافورية.

Suspected bootleg liquor poisoning in #Malaysia claims another 8 lives, bringing total toll to 29 https://t.co/yaYdTTozuA pic.twitter.com/LrhShILeMr — The Straits Times (@STcom) September 22, 2018

وأكدت الوزارة أن 18 من المتوفين في إقليم سلاغور، و9 في كوالالمبور، واثنين في إقليم بيراك.

وضبط 10 أشخاص حتى الآن، اشتبه في تصنيعهم المشروبات الكحولية المغشوشة.