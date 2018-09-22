فنانة روسية تصفع إحدى المشاهدات على الهواء (فيديو)

لم تتمالك ممثلة روسية غضبها، واعتدت جسديا، على سيدة من بين الجمهور الحاضر تصوير أحد البرامج التلفزيونية.

وانتقدت المشاهدة، الممثلة الروسية، إيفلينا بليدانس، بسبب استعدادها لاستقبال مولودها الثالث، وهي في أواخر الأربعينيات من عمرها، وتأثير ذلك بشكل سلبيا على صحة الجنين.

واتهمت المشاهدة بليدانس (49 عاما) بتهديد صحة طفلها الذي لم يولد بعد، مشيرة إلى أن واحد من أبنائها يعاني من " متلازمة داون ".

وقالت المشاهدة للممثلة غاضبة على الهواء: "من الخطر أن تلدي بين سن 35 و40 عاما فماذا عن 49 بماذا كنت تفكرين وفتها".

وتابعت للممثلة: "هل تريدين أن تلدي طفلا مريضا آخر هل ستلدين طفلا آخر مصاب بمتلازمة داون لا أحد يحتاج لمثل هذا الطفل، لا المجتمع ولا أنت".

ولكن قامت الممثلة إيفلينا بليدانس، بالوقوف من مكانها، والذهاب ناحية المشاهدة، ثم صفعتها على وجهها، وقالت لها: "أنت البائسة وهذه صفعة لك وهذه لمولودي فهمت".

وأضافت في غضب بعد صفعها للمشاهدة: "يمكنك قول أي شيء عني، ولكن اتركي أولادي في حالهم".

وأنجبت الممثلة الروسية، إيفلينا بليدانس ابنها الأصغر "سيمون" في عام 2012، ولديه "متلازمة داون"، أما ابنها الأكبر (24 عاما) فيعيش حاليا في إسرائيل.