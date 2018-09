فنانة روسية تصفع إحدى المشاهدات على الهواء (فيديو)

View this post on Instagram

Госпожа из массовки(как оказалось дректор театра Лебедева) присутствовавшая на съемках у Андрея Малахова сегодня обвинила меня, в том, что я ее избила… так вот- я жалею, что у меня в руках не было ничего тяжёлого! Оскорблять моего ребёнка я не позволю!!! Когда посмотрите эфир- рассудите… Я ни чуточки не жалею и всегда и всем буду давать отпор! Всегда!!!

