فنانة روسية تصفع إحدى المشاهدات على الهواء (فيديو)

وانتقدت المشاهدة، الممثلة الروسية، إيفلينا بليدانس، بسبب استعدادها لاستقبال مولودها الثالث، وهي في أواخر الأربعينيات من عمرها، وتأثير ذلك بشكل سلبيا على صحة الجنين.
وقالت المشاهدة للممثلة غاضبة على الهواء: "من الخطر أن تلدي بين سن 35 و40 عاما فماذا عن 49 بماذا كنت تفكرين وفتها".
وتابعت للممثلة: "هل تريدين أن تلدي طفلا مريضا آخر هل ستلدين طفلا آخر مصاب بمتلازمة داون لا أحد يحتاج لمثل هذا الطفل، لا المجتمع ولا أنت".
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Госпожа из массовки(как оказалось дректор театра Лебедева) присутствовавшая на съемках у Андрея Малахова сегодня обвинила меня, в том, что я ее избила… так вот- я жалею, что у меня в руках не было ничего тяжёлого! Оскорблять моего ребёнка я не позволю!!! Когда посмотрите эфир- рассудите… Я ни чуточки не жалею и всегда и всем буду давать отпор! Всегда!!!
ولكن قامت الممثلة إيفلينا بليدانس، بالوقوف من مكانها، والذهاب ناحية المشاهدة، ثم صفعتها على وجهها، وقالت لها: "أنت البائسة وهذه صفعة لك وهذه لمولودي فهمت".
وأضافت في غضب بعد صفعها للمشاهدة: "يمكنك قول أي شيء عني، ولكن اتركي أولادي في حالهم".
وأنجبت الممثلة الروسية، إيفلينا بليدانس ابنها الأصغر "سيمون" في عام 2012، ولديه "متلازمة داون"، أما ابنها الأكبر (24 عاما) فيعيش حاليا في إسرائيل.
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