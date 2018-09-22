"خرائط غوغل" توفر ميزة للتشجيع على الخروج من المنزل

كشفت تقارير عن احتواء تطبيق "خرائط غوغل" على ميزة، ستساهم في التشجيع على الخروج من المنزل لمرات أكثر عن السابق.

ولأن العثور على مكان لركن السيارة أصبح أمرا بالغ الحيوية بالنسبة لأي مكان خارج المنزل، وسط الازدحام والزيادة السكانية، فقد أصبحت "خرائط غوغل" تقوم بهذه المهمة حاليا، بتوفر أماكن مقترحة تلقائيا لأماكن ركن السيارة، قبل بلوغ نقطة الوصول، وفقا لموقع "بي جي آر".

© REUTERS / DADO RUVIC ميزة خفية في "خرائط غوغل" لن تضيع وقتك أبدا

وتعمل ميزة "ركن السيارات" بشكل تلقائي خلال الرحلة، وليس في الإمكان وقف تنشيطها عبر التطبيق، وإذا فاتك مكان مقترح لركن السيارة، فستضطر لانتظار ظهور مقترح آخر خاص بركن السيارة.

ومن أجل استعمال الميزة الجديدة على "خرائط غوغل"، فليس عليك سوى الحصول على أحدث تحديث للتطبيق على الأقل، لأنه متوافر منذ فترة وفي انتظار استكشافه من جانب المستخدمين.

Google Maps will give you suggestions for parking while you’re still in transit https://t.co/94F7mcZjPz pic.twitter.com/awSFCQ3Htx — TvideosBlogs (@TvideosBlogs) September 20, 2018

يذكر أن "خرائط غوغل" تضم ميزة خفية أخرى، وهي وهي الخاصة بالكشف عن أكثر الأوقات التي يكون فيها المكان مزدحما، لتجنب زيارته في تلك الفترة تحديدا، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.