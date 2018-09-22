أنغام تتقدم بهذا الطلب من السعوديات في اليوم الوطني السعودي (فيديو)

أحيت المطربة المصرية، أنغام، مساء اليوم السبت، حفلها الغنائي في جدة، احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ 88.

وكان من أكثر اللقطات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي من الحفل، والذي كان مخصصا للنساء فقط، طلب أنغام من الحاضرات أن يقمن بتشغيل أضواء "الفلاش" الخاصة بكاميرات هواتفهن الذكية في الظلام، على غرار المطرب السعودي، رابح صقر.

ولاقى طلب أنغام تفاعلا هائلا من الحاضرات للحفل، واللاتي سارعن بإضاءة صالة الجوهرة المغطاة، بأنوار هواتفهن.

وتدرج حفل أنغام في جدة، قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على موقع "تويتر" في السعودية، بعدما دشن مغردون هاشتاغ "أنغام_في_جدة".

وشدت أنغام في الحفل، بمجموعة من أشهر أغنياتها، منها التي من ألبومها الغنائي الجديد، الذي لم تطرحه، وهي "متلخبطة" و"بخاف أفرح"، من كلمات رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

وأطلت أنغام في الحفل، وهي مرتدية لفستان أحمر اللون، وكوفية عليها صور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.