أنغام تتقدم بهذا الطلب من السعوديات في اليوم الوطني السعودي (فيديو)

وكان من أكثر اللقطات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي من الحفل، والذي كان مخصصا للنساء فقط، طلب أنغام من الحاضرات أن يقمن بتشغيل أضواء "الفلاش" الخاصة بكاميرات هواتفهن الذكية في الظلام، على غرار المطرب السعودي، رابح صقر.
أنغام تطلب من البنات مثل ما يطلب رابح صقر من جمهور الشّباب ❤️🎶@Angham @RabehSaqer #انغام_في_جدة pic.twitter.com/KQwrcuihzZ— Khaleel Alshareef (@5ello) September 22, 2018
ولاقى طلب أنغام تفاعلا هائلا من الحاضرات للحفل، واللاتي سارعن بإضاءة صالة الجوهرة المغطاة، بأنوار هواتفهن.
وتدرج حفل أنغام في جدة، قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على موقع "تويتر" في السعودية، بعدما دشن مغردون هاشتاغ "أنغام_في_جدة".
وشدت أنغام في الحفل، بمجموعة من أشهر أغنياتها، منها التي من ألبومها الغنائي الجديد، الذي لم تطرحه، وهي "متلخبطة" و"بخاف أفرح"، من كلمات رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.
أغنية #متلخبطة تطرب الجماهير في الصالة الرياضية الخضراء #اليوم_الوطني_السعودي 88 🇸🇦#جدة— Rotana Music (@RotanaMusic) September 22, 2018
.@GCA_Saudi #saudia@careemksa @ZainKSA @VodaVodaKSA @HokairGroup@rotanafmksa #روتانا@Angham pic.twitter.com/SINwLjCV1Y
وأطلت أنغام في الحفل، وهي مرتدية لفستان أحمر اللون، وكوفية عليها صور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.
لقطات حصرية 📷— Rotana Music (@RotanaMusic) September 22, 2018
للفنانة #انغام بالصالة الرياضية الخضراء #جدة#اليوم_الوطني_السعودي 88 🇸🇦
.@GCA_Saudi #saudia@careemksa @ZainKSA @VodaVodaKSA @HokairGroup@rotanafmksa #روتانا pic.twitter.com/SNoaVDCMww
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