تعرف على أبرز أفلام مهرجان الجونة السينمائي ليوم الأحد

يعرض مهرجان الجونة السينمائي في يومه الثالث العديد من الأفلام المميزة، إذ يعرض اليوم الأحد 23 سبتمبر (أيلول) الفيلم الجزائري "ريح رباني" الساعة الـ6 مساء ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ببقاعة أوديماكس، وذلك بحضور مخرج الفيلم مرزاق علواش، وأحد أبطاله.

الجونة — سبوتنيك. قصة الفيلم تركز على شاب وشابة يتم تكليفهما بتنفيذ عملية مسلحة ضد معمل تكرير للبترول في صحراء شمال أفريقيا.

منذ فيلمه الأول "عمر قتلته الرجولة"، اكتسب علواش شهرة عالمية، وتوالت الجوائز والنجاحات مع أعماله اللاحقة، التي عُرضت في أكبر المهرجانات الدولية، وفي فيلمه الروائي الجديد "ريح رباني" المصور بالأبيض والأسود يواصل علواش البحث والتفتيش وراء ظاهرة التطرف الديني التي بدأها مع عمله التسجيلي السابق "تحقيق في الجنة".

ويعرض الفيلم النرويجي "أوتيا- 22 يوليو" للمخرج أريك بوب الساعة 3:30 عصرا في قاعة أوديماكس خارج المسابقة، بحضور بطلة العمل وتقام ندوة عقب عرضه، وتدور أحداثه في 22 يوليو (تموز) 2001 عندما تعرض مئات من أعضاء اتحاد شبيبة حزب العمال النرويجيين المخيمين في معسكر صيفي خارج أوسلو إلى هجوم مسلح نفذه يميني متطرف، عندم سماع الشباب أصوات إطلاق الرصاص في أرجاء الجزيرة يشيع الخوف ويتحط الجو الآمن فيها، ونبدأ بملاحقة محاولات الشابة (كايا) للنجاة لحظة بلحظة.

وفي الساعة الـ12 ظهرا يعرض فيلم "وجه" للمخرجة البولندية مالجورزاتا شوموفسكا خارج المسابقة في سي سينما 1، واستطاع الفيلم أن يقتنص جائزة لجنة التحكيم الكبري (الدب الفضي) بمهرجان برلين، تدور الأحداث حول رجل يعمل في موقع بناء تمثال للسيد المسيح، يتعرض إلى حادث خطير يتسبب في تشويه وجهه بالكامل. فيخضع إلى عملية زراعة وجه تجري لأول مرة في البلد، ويمر بالعديد من الأزمات المتعلقة بالهوية.

كما يعرض فيلم "تعليم باريسي" الساعة 2:45 مساء في سي سينما 1 خارج المسابقة بحضور بطل العمل وتقام ندوة بعد العرض، والفيلم الفرنسي للمخرج جون بول سيفيراك يدور حول وصول (اتيان) إلى باريس لدراسة السينما بجامعة السوربون، ويتعرف على (ماتياس) و(جون ويل) وبينما يقضون العام الدراسي يواجهون صعوبات الصداقة والحب.

وضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يعرض في سي سينما 1 الساعة 8:30 مساء، فيلم روسي بعنوان "الرجل الذي فاجيء الجميع" بحضور منتجة العمل وأيضا مخرجيه ناتاليا ميركولوفا وألكسي شوبوف، وتدور أحداثه حول (إيجور كورهسنوف) حارس غابا سيبيري يبلغ من العمر 40 عاما، يقاوم بلا خوف الصيادين المخالفين في تايجا، وفجأة يكتشف أنه مصاب بسرطان في مرحلة متأخرة ليقرر تغيير هويته لتجنب الموت القادم.

وفي سي سينما 2 يعرض الفيلم الفرنسي الإيطالي "درب السموني" الساعة 5 مساء بحضور منتجة العمل الذي يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، والفيلم للمخرج ستيفانو سافونا، ويعرض الساعة الـ 8 مساء فيلم "الأسطول الشبح" من الولايات المتحدة الأمريكية وإخراج شانون سيرفيس وجيفري والدرون.

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ومن المقرر أن يبدأ اليوم برنامج الفيلم القصير الساعة الـ6 مساء في سي سينما 3، كما يقام حفل "موسيقى أفلام يوسف شاهين" الساعة الـ10 مساء في إطار احتفاء المهرجان بالمخرج الراحل وتكريمه في ذكرى مرور 10 سنوات على رحيله.

وتعرض للمرة الثانية أفلام "الحصادون" الساعة 4 في قاعة أوديماكس، و"عن الأباء والأبناء" الساعة 2:30 عصرا في سي سينما 2، و"دوجمان" الساعة 3:15 في سي سينما 3 بحضور اثنين من أبطاله، و"أميركا" الساعة 9 مساء في سي سينما 3.

ومن المقرر أن يعرض غدا الإثنين 24 سبتمبر (أيلول) فيلم "سارقو المتاجر" خارج المسابقة، في مسرح المارينا الساعة 9:15 مساء، والفيلم فاز بسعفة كان الذهبية في الدروة الـ71، من إخراج وتأليف هيروكازو كوريدا، وبطولة ليلي فرانكي، وكيرين كيكي، وسوزوكي اكيماستو، وتدور أحداثه حول عائلة فقيرة تعيش في أحد أحياء مدينة طوكيو تسرق المحال التجارية من أجل توفير طعامها والبقاء على قيد الحياة، وفجأة يعثرون على طفلة في الشارع يتعاطفون معها ويتعهدون برعايتها رغم فقرهم.

وأيضا أفلام "سعيد مثل لازارو" خارج المسابقة في قاعة أوديماكس الساعة 8:45، و"الرجل الذي فاجئ الجميع" الساعة 6 مساء بنفس القاعة، ويسبقهم "ريح رباني" الساعة 3:30 عصرا، وفي سي سينما 1 تعرض أفلام "تعليم باريسي" الساعة 11:30 صباحا، و"هل تتذكر" الساعة 3 عصرا، و"تاريخ الحب" الساعة 5:45 مساء، و"أرض متخيلة" الساعة 8:45 مساء.

وفي سي سينما 2 يعرض "وأوتيا —22 يوليو" الساعة3:15 عصرا، ودرب السموني" الساعة 6:30 مساء، و"ألوان مائية" الساعة 9:45 مساء.

فيما يعرض فيلم "المهاجر" للمخرج يوسف شاهين في إطار الاحتفاء بذكرى مرور 10 سنوات على رحيله، وذلك الساعة 7:15 مساء في سي سينما 3.