"هواوي" تسخر من "أبل" وتستفزها بطريقة مبتكرة (صور)

وأثناء وقوف المئات أمام متجر "أبل" في لندن لشراء هاتفيها الجديدان "آيفون إكس إس" وآيفون إكس إس ماكس"، فوجئوا بمرور سيارة أمامهما تابعة لـ "هواوي"، ووزعت شواحن من إنتاجها عليهم، خاصة وأن غالبيتهم ظلوا ساهرين منذ الليلة السابقة في انتظار الهواتف الجديدة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وتحمل سيارة "هواوي" عبارة هي "احصل على عصير يدوم، لا يتضمن أي آثار لأبل (التفاح)".
Huawei trolling Apple 😂 pic.twitter.com/LOLODJsxZg— GadgetsBoy (@GadgetsBoy) September 21, 2018
وطرحت شركة "أبل" الأمريكية الرائدة هواتفها الجديدة في بريطانيا للبيع يوم الجمعة، على أمل منها أن تساعد في تعزيز الإيرادات والأرباح ومتوسط سعر البيع.
Say hello to the Huawei Ju%ce Van, it comes with brain-boosting drinks (with no traces of apple) to recharge minds, and plug sockets to recharge battery-depleted phones. A #HigherIntelligence is coming… 16.10.18 pic.twitter.com/jJLMbJmnnD— Huawei Mobile UK (@HuaweiMobileUK) September 21, 2018
وتحاول شركة "هواوي" جاهدة أن تتحدى "أبل" وتنافسها، بعدما تفوقت عليها مؤخرا، وأصبحت ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية من حيث الحصة السوقية.
ويذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تسخر فيها "هواوي" من "أبل"، فقامت بنشر منشورات تزامنا مع إعلان "أبل" عن هواتفها الجديدة هذا الشهر، والتي سخرت فيها منها، بالإشارة إلى أنها لا تتمتع بدرجة كبيرة من الذكاء كما تدعي.
وروجت "هواوي" في المقابل لاستخدام هاتف "هواوي بي 20 برو".
Lots of fuss being made about a certain new* phone and its camera.*New, not better, smarter or brighter. Choose the #HuaweiP20Pro. pic.twitter.com/lr1biD0v0d— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 12, 2018
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