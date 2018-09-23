الممثل مارشيلو فينتي لـ"سبوتنيك": أتمنى تعاونا بين السنيما العربية والإيطالية

أشاد الممثل الإيطالي، مارشيلو فونتي، بالدورة الثانية لمهرجان الجونة السنيمائي، وقال إنه يمثل علامة جيدة في عالم مهرجانات السنيما.

وقال بطل فيلم "دوغمان" لـ "سبوتنيك"، والذي حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان "كان" السينمائي الدولي: "تم عرض الفيلم في مهرجان الجونة ولاقى استسحان المتابعين ما يمثل نجاحا كبيرا بالنسبة لنا".

© Fotolia / Peych_p تعرف على أبرز أفلام مهرجان الجونة السينمائي ليوم الأحد

وأضاف أن "نقل الثقافات بين الدول والشعوب لا يعبر عنها إلا من عاش تلك الثقافات وهو الذي يستطيع التعبير بشكل جيد عن الحال والواقع".

وذكر مارشيلو أنه "سيكون سعيدا إذا تم التعاون السينما الإيطالية مع السنيما العربية والمصرية لعمل إنتاج مشترك وهذا سيكون إضافة لي وأكون سعيدا بخوض التجربة".

وأشار إلى أن "الفوارق بين المهرجانات تكمن دائما في شكل المشاركات السنيمائية وحجمها الكبير والمتعدد من كل أنحاء العالم، مثلما يحدث في مهرجان "كان" السينمائي، والذي يجمع كل الفنانين من أنحاء العالم".

وشارك فيلم "دوغمان" في مهرجان "كان" 2018، وحصل على جائزة أفضل ممثل، لبطله مارشيلو فونتي، كما حصل الكلب الذي يظهر في الفيلم على جائزة سعفة الكلب غير الرسمية في المهرجان، وهو من إخراج ماتيو جارونى.

وتستند أحداث الفيلم إلى وقائع حقيقة، إذ تدور قصته حول مربي كلاب يدعي "مارشيلو"، يجد نفسه متورطا في عالم الجريمة بسبب "سيمون" بطل الملاكمة السابق، الذي يسيطر على الحي الذي يسكن فيه "مارشيلو" ويدخل السجن، ويتحول من إنسان مسالم إلى شخص تملؤه مشاعر الانتقام، من أجل استعادة كرامته.