الممثل مارشيلو فينتي لـ"سبوتنيك": أتمنى تعاونا بين السنيما العربية والإيطالية

وقال بطل فيلم "دوغمان" لـ "سبوتنيك"، والذي حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان "كان" السينمائي الدولي: "تم عرض الفيلم في مهرجان الجونة ولاقى استسحان المتابعين ما يمثل نجاحا كبيرا بالنسبة لنا".
وذكر مارشيلو أنه "سيكون سعيدا إذا تم التعاون السينما الإيطالية مع السنيما العربية والمصرية لعمل إنتاج مشترك وهذا سيكون إضافة لي وأكون سعيدا بخوض التجربة".
وأشار إلى أن "الفوارق بين المهرجانات تكمن دائما في شكل المشاركات السنيمائية وحجمها الكبير والمتعدد من كل أنحاء العالم، مثلما يحدث في مهرجان "كان" السينمائي، والذي يجمع كل الفنانين من أنحاء العالم".
وشارك فيلم "دوغمان" في مهرجان "كان" 2018، وحصل على جائزة أفضل ممثل، لبطله مارشيلو فونتي، كما حصل الكلب الذي يظهر في الفيلم على جائزة سعفة الكلب غير الرسمية في المهرجان، وهو من إخراج ماتيو جارونى.
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