رجل يحقق أكثر من 30 ألف دولار في يومين بفضل القطط (صور+فيديو)

إذا كنت تبحث عن "وظيفة أحلام"، ومن عشاق النوم، فإن العمل الذي يقوم به السبعيني، تيري لورمان، هو المثالي لك.

استثمر لورمان (75 عاما) حبه وولعه الشديد للقطط، من عمله كمتطوع لاحتضان القطط، والحصول على فترات "قيلولة" معها، بداخل ملجأ مخصص لها، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.

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وبدأت قصة تيري لورمان، عندما دخل في أحد الأيام إلى ملجأ للحيوانات الأليفة، في منطقة غرين باي، وجلس على أريكة، وضم إليه إحدى القطط، ودخل في قيلولة معها.

وأصبح هذا هو الروتين اليومي للورمان، الذي كان يعمل كمدرس لغة إسبانية، إذ كان يجلس على الأريكة في كل يوم، ويقوم بتمشيط شعر القطط بداخل الملجأ، حتى يغفو معها، وهي اللقطات التي حازت على اهتمام ملاك الملجأ.

وظل لورمان يمارس هوايته المفضلة، بالتنقل من أريكة للأخرى بداخل ملجأ الحيوانات، من أجل النوم القطط، لمدة 6 أشهر، حتى قررت إدارة المكان أن تعينه رسميا كموظقف لديها.

وقام الملجأ بمشاركة صور تيري لورمان أثناء نومه مع القطط، عبر حسابها على "فيسبوك"، وهي اللقطات التي لاقت رواجا وإعجابا كبيرا.

وبفضل هذه الصور، بدأ الملجأ في تلقي التبرعات المالية للقطط، بدء من دولار واحد، حتى وصلت إلى 30 ألف دولار في يومين فقط، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.