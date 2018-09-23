التفاصيل الكاملة لبيع جنين على "فيسبوك" في مصر

أثار إعلان غريب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حالة من الجدل، بعدما عرضت سيدة جنين للبيع على إحدى صفحات "فيسبوك".

نشر حساب باسم هنا محمد، في محافظة الإسكندرية على صفحة تسمى "تبني طفل" بموقع "فيسبوك" إعلانا جاء فيه "لو فيه حد حابب يتبنى طفلا هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكثير، والتبني هيتم من خلال أم وأب المولود.. التواصل على الخاص للجادين فقط".

تواصل بعض رواد "فيسبوك" مع صاحبة الإعلان، والتي قالت لهم إن "المبلغ المطلوب 20 ألف جنيه، وغير قابل للتفاوض".

وتلقت أجهزة الأمن والمجلس القومي للطفولة في مصر، عدة بلاغات بالواقعة، وتمكنت مباحث الإنترنت وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، من التوصل لصحة الواقعة، وضبط الزوج ويدعى «م. ن» قهوجي، بحسب صحيفة "التحرير" المصرية.

واعترف الزوج بصحة الإعلان ولم يبرر سبب ذلك، وتبين أن زوجته تقوم بوضع طفلته الثانية بأحد المستشفيات، والتي تم عرضها للبيع، رغم أن الأسرة في حالة ميسورة.

وبعرضه على النيابة العامة المصرية، تقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإجراء تحليل "dna" لمعرفة ما إن كانت المولودة ابنته من عدمه.