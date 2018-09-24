مخرج فرنسي يكشف لـ"سبوتنيك" لماذا يسيطر الأمريكيون على السينما العالمية

قال المخرج الفرنسي، كلاوس دريكسل، إنه يشارك في مهرجان الجونة السينما للمرة الأولى في الشرق الأوسط، مشيرا إلى "أنها فرصة حتى يشاهد أفلام جديدة من إيطاليا أو من جنوب إفريقيا وأفلام عربية وأفلام من دول مختلفة".

وأشاد المخرج الفرنسي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، "بفكرة الأفلام المرممة والتي أعيد صناعتها من جديد"، كما أشاد بالفيلم الفرنسي "دوجمان"، الذي لاقي إعجاب الكثير من المتابعين.

وأوضح كلاوس، أن "السينما العربية لها شهرتها الجيدة"، مبديا إعجابه وترقبه بمشاهدة أفلام يوسف شاهين التي تعرض في مهرجان الجونة.

وذكر أن "السينما العربية مثل الأوروبية لا تأخذ حقها في مقابل السينما الأمريكية التي تسيطر بشكل كبير على سوق السينما العالمية حتى في أوروبا".

وأضاف: "حتى الأفلام التي لا تصل إلى مستوى جيد يستطيع الأمريكيون تسويقها بشكل جيد من خلال تجار السينما الأوروبيين، موضحا لكي يستطيعوا تجار الأفلام شراء الأفلام الكبيرة عليهم شراء الأفلام المتوسطة أيضا".

ويقول كلاوس إن "فيلمه وثائقي يحكي عن الفترة ما قبل الانتخابات الأمريكية بشهر وبعدها بشهر، وينقل صورة المجتمع الأمريكي ما قبل وبعد الانتخابات والتنافس الذي جرى خلالها".

وأوضح أم فيلمه تم عرضه في فرنسا فقط ويعرض للمرة الأولى خارجها في الشرق الأوسط في مهرجان الجونة السينمائي، ثم يعرض الأسبوع القادم في لندن وبعدها في سويسرا.