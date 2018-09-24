تسريبات تكشف عن مفاجأة "سامسونغ" في هاتفها الجديد

تعتزم شركة سامسونغ مفاجأة عملائها حول العالم بميزة غير مسبوقة في عالم الهواتف المحمولة، وخاصة فيما يتعلق بكاميرا الهاتف.

وذكر موقع "electrony" المعني بأخبار التكنولوجيا أن ثمة تسريبات كشفت عن أن الهاتف الجديد لسامسونغ سيحتوي على 4 كاميرات، وهي سابقة لم تحدث من قبل أن يحتوي هاتف واحد على هذا العدد من الكاميرات،

ومن بين المعلومات المسربة أن الكاميرا الأساسية ستكون بدقة 24 ميغابكسل، وكاميرا أخرى بدقة 8 ميغابكسل مع زاوية عريضة تصل إلى 120 درجة، و كاميرتين للتقريب واحدة بدقة 5 ميغابكسل والأخرى 10 ميغابكسل.

يشار إلى أن الهاتف المنتظر يتوقع أن يصدر باسم Galaxy A9 Star Pro، وأن يأتي بشاشة سوبر أموليد بحجم 6.2 إنش و بدقة FHD+، و معالج Snapdragon 660، وذاكرة عشوائية 4 غيغابايت من الذاكرة العشوائية، إلا أنه من المحتمل أن يكون مخصص للأسواق الآسيوية فقط.

وكانت شركة "سامسونغ" قد أعلنت رسميا، عن إطلاقها هاتفا جديدا، وصف بأنه سيكون بمثابة "وحش" يمكن اكتساح منافسيهK أطلقت "سامسونغ"، بحسب موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، هاتفها الجديد "غلاكسي أيه 7"، والذي يتمتع بعدد كبير من الميزات الجديدة الاستثنائية، أبرزها تزويده بـ3 كاميرات خلفية.