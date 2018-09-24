بالفيديو... سعوديات يرفعن علم بلدهن في أعماق البحر

قررت 8 غواصات سعوديات تنفيذ تجربة جديدة بالغوص في أعماق مياه الخليج العربي بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية، احتفالا باليوم الوطني الـ88.

قامت الغواصات بقطع مسافة 32 مترا على سطح البحر استعدادا للغوص، في عمق 8 أمتار.

ويظهر مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، الفتيات يقدمن عروضا فنية متنوعة في أعماق البحر.

كما ظهرن وهن يرفع علم المملكة، وعرضن لوحة تاريخية لملوك المملكة، وبعض المجسمات لمعالم مدنها.

وتحتفل المملكة العربية السعودية هذه الأيام، باليوم الوطني للمملكة.

وأصدر الملك سلمان، قرارا بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14/ 1/ 1440هـ الموافق 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

وذلك بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق اليوم الأحد 13 / 1 / 1440هـ الموافق 23 سبتمبر.

ويستضيف مركز الملك عبد الله المالي في الرياض فعالية "البريق الأخضر" وهي عبارة عن عرض ‏فني ضخم صمم خصيصا احتفالا باليوم ‏الوطني للمملكة، تستخدم فيه أحدث ‏التقنيات البصرية والإضاءة المعمارية، في ‏عرض ثلاثي الأبعاد يحاكي رؤية المملكة المستقبلية، كما سيشهد عرضا لليزر الضخم باللون الأخضر رسومات على أبراج مركز الملك عبدالله المالي.