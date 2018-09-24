50 ألف ريال تعويضا لطفلة سعودية تعرضت لضربة "سيف" في اليوم الوطني (فيديو)

تعرضت طفلة سعودية، خلال مشاركة في احتفالات اليوم الوطني بالمملكة، لضربة جراب سيف في وجهها.

وذكرت صحيفة "المناطق" السعودية، أن الطفلة حصلت على تعويض مادي قدره 50 ألف ريال سعودي، بعد إصابتها خلال احتفالات اليوم الوطني الـ88 للمملكة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الطفلة وهي تشارك في أحد المجالس بالرقصات الشعبية وسط رجال.

وعندما همت الطفلة بالرقص حتى سقط علي رأسها جراب سيف لأحد الحضور.

​وتحتفل المملكة العربية السعودية هذه الأيام، باليوم الوطني للمملكة.

وأصدر الملك سلمان قرارا بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14/ 1/ 1440هـ الموافق 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

وذلك بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق اليوم الأحد 13 / 1 / 1440هـ الموافق 23 سبتمبر.