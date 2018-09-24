50 ألف ريال تعويضا لطفلة سعودية تعرضت لضربة "سيف" في اليوم الوطني (فيديو)

وذكرت صحيفة "المناطق" السعودية، أن الطفلة حصلت على تعويض مادي قدره 50 ألف ريال سعودي، بعد إصابتها خلال احتفالات اليوم الوطني الـ88 للمملكة.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الطفلة وهي تشارك في أحد المجالس بالرقصات الشعبية وسط رجال.
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@eremnews.. 13 ألف دولار تعويضا لطفلة سعودية تعرضت لضربة “سيف” بالخطأ #إرم_نيوز #لايكات #لايك #نشر#تفاعل #أخبار #السعودية #الامارات #الكويت #عمان #البحرين #اليمن #اليوم_الوطني_السعودي #اليوم_الوطني88 #لايوقفنا_شي #88_عاما_من_العطاء #دام_عزك_ياوطن_88 #SaudiNationalDay2018 #نحبك_يالسعوديه
وعندما همت الطفلة بالرقص حتى سقط علي رأسها جراب سيف لأحد الحضور.
#هديه_صبيح_الصبيح— m (@m11301463) September 24, 2018
جيبوهه خلوهه يرنني رنن 😂😂 pic.twitter.com/J0aLBSxpKQ
وتحتفل المملكة العربية السعودية هذه الأيام، باليوم الوطني للمملكة.
وأصدر الملك سلمان قرارا بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14/ 1/ 1440هـ الموافق 24 سبتمبر/أيلول الجاري.
وذلك بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق اليوم الأحد 13 / 1 / 1440هـ الموافق 23 سبتمبر.
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