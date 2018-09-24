فيسبوك عملت على تطوير هاتف ذكي خاص بها

قال تشاماث بالهابتيا، نائب الرئيس المسؤول عن نمو المستخدمين في الشبكة الاجتماعية حتى عام 2011، أن فريقا من الموظفين قاموا بتطوير هواتف ذكي جديد، حيث كانت الشركة تحاول صنع مكان لنفسها في سوق الهواتف المحمولة، حسبما ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية.
يذكر أن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، كان قد نفى، عام 2013 ، قيام شركته بتطوير هاتفها الذكي الخاص بها، قائلًا: "إذا قمنا بإنتاج هاتف، فسنصل إلى 1 أو 2 % فقط من المستخدمين لدينا، وهذا لا يمثل إنجازا جيدا بالنسبة لنا، لقد أردنا تحويل أكبر عدد ممكن من الهواتف إلى هواتف فيسبوك"، وذلك في إشارة لنظام التشغيل Facebook Home.
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