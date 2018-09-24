الإعلامية علا الفارس تثير الجدل في اليوم الوطني السعودي

عاد الحديث عن الإعلامية الأردنية، علا الفارس، من جديد، بعد نشرها لصورة عبر حسابها على "إنستغرام"، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ88.

وشاركت الفارس، صورة لها أثناء حضورها احتفالية أقيمت في السفارة السعودية في الأردن، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وكتبت معها: "مع سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن… شكرا على الدعوة لمشاركة أشقاءنا احتفالاتهم باليوم الوطني الثامن والثمانين وكل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير…أمنياتي الدائمة بمزيد من التقدم والازدهار".

وبعد نشر الصورة، دشن مغردون هاشتاغ بعنوان #سفارتنا_بالاردن_تكرم_علا_فارس، والتي احتلت المرتبة الأولى ضمن الهاشتاغات الأكثر تداولا في المملكة العربية السعودية، واستنكر من خلالها العديد من المغردين السعوديين، معتبرين أنه ليس من حقها زيارة سفارة بلادهم، وأنه لا يجوز أن تلقى تكريما في الوقت الحالي.

وربط الرافضون لزيارة علا الفارس للسفارة السعودية في الأردن، مع التغريدة التي كتبتها في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، أثناء عملها كمذيعة في محطة "إم بي سي" السعودية، تعقيباً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

اذا مرت هذه الفضيحة مرور الكرام ؛ فـ سيتطاول علينا السفهاء ، وسيكونوا ضيوف لسفارتنا لأنهم يعتقدون ان جدارنا قصيّر ، وعمر جدار السعودية ماكان قصيّر #سفارتنا_بالاردن_تكرم_علا_فارس

لأن دعوتها ؛ تكريم ، وهذا تكريم لا تستحقه، ولاتستحق تدخل مبنى يرفع عليه العلم السعودي https://t.co/yRpf9H36Lr — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) September 23, 2018

#سفارتنا_بالاردن_تكرم_علا_فارس بعد تشكيكها بمواقف المملكة من القضية الفلسطينية وأستفزازها للشعب بتغريدات كثيرة تكرم سؤال فقط ماهو المبررر لتكريمها ؟؟ شي محزن ماحدث ،وهو ضوء أخضر لغيرها للتطاول على بلدنا pic.twitter.com/XAC7hhUQK6 — فوزية الشهري🇸🇦 (@m000n2030) September 24, 2018

​وأثارت تغريدة علا الفارس وقتها، ضجة واسعة على موقع "تويتر"، إذ اتهمها مغردون بأنها "أساءت" إلى السعودية.

ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا… الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس "! — Ola Al Fares (@OlaAlfares) December 6, 2017

​وكانت الفارس قد ظهرت، في أواخر شهر مارس/ آذار، عبر مقابلة مع "فرانس 24"، لتؤكد أن تغريدتها المسيئة للسعودية تم فهمها بشكل خاطئ، وإنها كانت "مزحة".

وقالت الفارس في المقابلة، إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأضافت أنها لم تتحدث عن الموضوع، لإيمانها بمقولة "أميتوا الباطل بالسكوت عنه".