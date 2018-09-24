أول فيديو لاختبار "آيفون إكس إس" و"آيفون إكس إس ماكس" ضد السقوط

ظهر على موقع "يوتيوب"، الجمعة الماضية، أول فيديو يوضح اختبار هواتف شركة "أبل" الجديدة، "آيفون إكس إس" و"آيفون إكس إس ماكس" ضد السقوط.

وأثبت الفيديو، صمود الهاتفين الجديدين ضد السقوط بشكل أكبر، مقارنة بهاتف "آيفون إكس"، الذي طرحته "أبل" في العام الماضي، وكان أكثر عرضة للتهشيم عند سقوطه من ارتفاعات، وفقا لموقع "بي جي آر".

واستطاعت الهواتف الجديدة النجاة من سقوط من ارتفاعات مختلفة، وكذلك عند سكب بيرة عليها، ولكنها غير قابلة للتدمير، بعد إسقاطها على أرض صلبة.

© REUTERS / STEPHEN LAM هكذا سخرت "هواوي" من هواتف "آيفون" الجديدة

وعرض موقع "سكوير تريد"، أن هاتفي "آيفون إكس إس" و"آيفون إكس إس ماكس"، تعرضا للتدمير، بعد إسقاطهما من ارتفاع 6 أقدام (182,8 سم)، ولكن كان هاتف "إكس إس ماكس" الأكبر حجما مازال متاح للاستخدام رغما عن ذلك، مقارنة بـ "إكس إس".

وعند إسقاط الهاتفان من ارتفاع أقل من 6 أقدام، لم تتعرض واجهتهما للتهشيم، بسبب إطارهما المصنوع من الصلب، ولكن هذا لم ينقذ خلفياتهما من التحطيم.

يذكر أن تقارير إخبارية عديدة، كشفت عن ظهور أول عيب تقني خطير في هاتف "أبل" الأحدث "آيفون Xs Max".

وكشف التقرير أن أحد أوائل الأشخاص الذي قاموا بشراء هاتف "آيفون Xs Max"، اكتشف وجود عيب تقني خطير في شاشة الهاتف، تتعلق بوجود "خط أخضر" داخل الشاشة، لا يمكن محوه أو مسحه عند تشغيل الهاتف.