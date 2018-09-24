"كاتلا" يهدد بتسميم أوروبا وتدمير مدنها

أكد مراقبون أن شمال أوروبا في خطر، تعليقا على الانفجار البركاني المرتقب في أيسلندا، حيث من المتوقع أن يهدد الحياة في شمال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، يتواجد بركان "كاتلا"، أسفل نهر جليدي بالقرب من قمة جليدية جنوب غربي أيسلندا، وسبق له الانفجار عام 2010 وأدى الدخان الكثيف المنبعث منه إلى تعطيل 100 ألف رحلة جوية.

ويتوقع العديد من العلماء، أن يغطي رماد البركان مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ويسمم التربة ويدمر قرى ومناطق سكنية بأكملها، بجانب تعطيل حركة النقل البري والطائرات.

وبدأ البركان بالفعل بإخراج غاز ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع للغاية، الأمر الذي ينذر بثوران قريب للبركان.

يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي، انفجر سيل من الماء عبر الجليد فوق منطقة البركان "كاتلا"، مغرقا جسرا، وكان سببا لتعرض القاعدة الجليدية لضربة حرارية قوية أدت لذوبانها.