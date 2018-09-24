"كاتلا" يهدد بتسميم أوروبا وتدمير مدنها

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، يتواجد بركان "كاتلا"، أسفل نهر جليدي بالقرب من قمة جليدية جنوب غربي أيسلندا، وسبق له الانفجار عام 2010 وأدى الدخان الكثيف المنبعث منه إلى تعطيل 100 ألف رحلة جوية.
وبدأ البركان بالفعل بإخراج غاز ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع للغاية، الأمر الذي ينذر بثوران قريب للبركان.
يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي، انفجر سيل من الماء عبر الجليد فوق منطقة البركان "كاتلا"، مغرقا جسرا، وكان سببا لتعرض القاعدة الجليدية لضربة حرارية قوية أدت لذوبانها.
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