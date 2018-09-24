شاهد... نيكي ميناج تقضي إجازة سرية في دولة خليجية

كشفت مطربة الراب الأمريكية، نيكي ميناج، عن قضائها حاليا إجازة خاصة في إحدى الدول الخليجية.

وشاركت ميناج، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، "إنستغرام"، الذي يفوق عددهم 92 مليون متابع، فيديوهات لها من إجازتها الخاصة في الإمارات العربية المتحدة، ومنها الذي تظهر فيه واقفة على الشاطئ ليلا، وكتبت معه: "أبو باربي… دبي".

كذلك شاركت نيكي ميناج، فيديو وصورة لها، وهي تمارس رياضة قيادة الدراجات النارية في صحراء أبوظبي.

وبحسب صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، فأشارت إلى اسم أحد الفنادق المقيمة فيه نيكي ميناج، ولكن رفض مسؤوليه تأكيد أو نفي المعلومة.

وأثارت نيكي ميناج، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، بسبب فيديو شجارها الحاد مع المغنية الأمريكية، كاردي بي، على هامش أسبوع الموضة، الذي أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية.

يذكر أن نيكي ميناج، أحيت في شهر ديسمبر/كانون الأول 2016، حفلا غنائيا في دبي، وأفصحت خلال لقائها في برنامج "جيمي كيمل"، أنها تعرضت لحادث عرضي مع أحد أفراد شرطي دبي أثناء إقامتها هناك.

وقالت في البرنامج: "عندما كنا نهم بمغادرة مطار دبي، توقفت عند شاب شديد الوسامة لكي ألقي التحية عليه وقمت بعناقه، ولم أكن أعلم بأنه شرطي حيث كان يرتدي زياً مدنياً".

وأضافت: "أدركت في هذا اللحظة ما اقترفته من خطأ حين صمت كل فريق العمل الخاص بي فجأة، خاصة وأنه ليس القانوني هناك أن تعانق إمرأة رجلا إذا لم تكن متزوجة منه، فشعرت بالخوف لوهلة وظننت بأنني سأدخل السجن، لكن الشرطي قابلني بابتسامة متوترة وتركته قائلة أنا آسفة أقدم اعتذاري واستكملت طريقي".