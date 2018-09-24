مفاجأة صادمة... اكتشاف "جنين" في بطن طفلة (فيديو)

© Sputnik . Sergey Guneev جراحة نادرة في دولة عربية لإخراج "توأم" من بطن طفل

قال موقع " إرم نيوز " الإماراتي، في تقرير له، اليوم الاثنين، إن تلك الحالة تحدث كل 500 ألف مرة، مشيرا إلى أن الأطباء لاحظوا انتفاخا في بطن الطفلة بعد ولادتها، وأنهم اكتشفوا بعد الفحوصات أن توأمها غير المكتمل موجود بداخلها.

ولفت الموقع إلى قول الدكتور مظهر عطية، طبيب مصري، قوله: "أثناء عملية وضع قيصرية للسيدة اكتشفنا انتفاخا كبيرا في بطن الطفلة المولودة، وبعد الفحوصات اكتشفنا هذه المفجأة"، وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى": "لسيدة كانت حاملا توأم، لكن هناك جنين تغلف داخل بطن الجنين الآخر".

ولفت الطبيب المصري إلى أن الجنيف الموجود داخل بطن شقيقته يشبه فقط في شكله الخارجي الجنين العادي، لكنه عبارة عن جسد غير مكتمل، وهو عبارة عن أنسجة فقط، مشيرا إلى أن هذه الحالة تحدث كل 500 ألف حالة حمل.