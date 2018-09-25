مطلوب 5 متذوقين محترفين للحشيش براتب خيالي

أعلنت شركة كندية متخصصة في إنتاج الحشيش، عن حاجتها إلى خمسة "متذوقين محترفين" لتوظيفهم مقابل 50 دولارا أمريكيا في الساعة.

وتحت عنوان "نعم… إنها وظيفة حقيقية" قالت الشركة في الإعلان المنشور على موقعها، إن مهمة هؤلاء الخمسة ستكون تجريب منتجات الشركة الجديدة، وحددت شرطين يجب توفرهما في المتقدم للتوظيف، وهما أن يكون قد تخطى 19 عاما، وأن يكون في وضع قانوني يسمح له بالعمل في كندا، إضافة إلى "مهارته وخبرته" في مجال الحشيش.

وصوت مجلس الشيوخ الكندي في يونيو/ حزيران الماضي بالأغلبية لصالح قرار يقضي بتشريع استخدام الحشيش لأغراض ترفيهية، وبموجب هذا القرار سيسمح للبالغين من عمر 18 عاما شراء واستهلاك وزراعة القنب بكميات محدودة، وسيتم بيعه في أماكن خاصة تشرف عليها الحكومة، حيث أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أن استهلاك وزراعة وثقافة الماريجوانا ستصبح قانونية ابتداء من 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

It’s been too easy for our kids to get marijuana — and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 20, 2018

وقالت الشركة: "هل شغفك بالحشيش يجعلك خبيرا فيه؟ لا تفوت فرصة العمر على نفسك"، مشيرة إلى أن الموظفين الجدد سيكلفون بكتابة تقارير عن خصائص وجودة الحشيش على مختلف أنواعه، وأنهم سيشكلون ما تسميه الشركة رسميا بـ"لجنة معالجة الحشيش".

وتقول الشركة إن "لجنة معالجة الحشيش" ستساعد في تحديد المنتجات، وفي اختيار المنتجين الزراعيين الذين ستتعامل معهم، مع تكليف الموظفين بكتابة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في الحملات التسويقية المصورة.