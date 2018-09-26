مهرجان الجونة السينمائي... ردود فعل إيجابية بعد عرض "عيار ناري"

استمرارا لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثانية، شهدت السجادة الحمراء، أمس، استقبال أبطال فيلم "عيار ناري"، والذي تم عرضه خارج المسابقة الرسمية للمهرجان.

وكان من أبرز النجوم الحاضرين أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أسماء أبو اليزيد، هنا شيحة، عارفة عبد الرسول، هيثم دبور، المخرج كريم الشناوي، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

غابت بطلة العمل الفنانة روبي عن حضور العرض الأول لفيلم "عيار ناري" لظروف خاصة منعتها من الحضور، ومن ناحيته عبر بطل الفيلم أحمد الفيشاوي عن سعادته لعرض فيلمه في مهرجان الجونة السينمائي وعن سعادته بوجوده في الدورة الثانية للمهرجان وقال الفيشاوي "الفيلم قصة مختلفة عما قدمته من قبل في السينما ولا أريد حرق أحداثه أريد الجمهور أن يستمتع بالمشاهدة".

أحمد الفيشاوي وزوجته من فعاليات مهرجان الجونة pic.twitter.com/sD2D2xiCbh — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) September 25, 2018

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ومن ناحيتها قالت الفنانة هنا شيحه إنها "سعدت بالعمل في عيار ناري إنها سعدت بالعمل في عيار ناري وقالت عن قصة الفيلم انها قصة فلسفية إنسانية الي حد كبير وتجعل العقل يدرك العديد من الحقائق، ونكتشف أن الأحداث التي تصادفنا تجعلنا نغيير نظريتنا إلي الحياة بشكل عام، ومن ناحيته عبر المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي عن سعادته بفيلم عيار ناري الذي يعرض لأول مرة في المهرجان الجونة السينمائي مؤكداً أنه فكرة جديده ومختلفه وأن الفيلم أحداثه شيقة ولا تصيب بالملل.

وأضاف ساويرس أن عيار ناري إخراج كريم الشناوي وهو مخرج شاب قائلا " كريم عامل فيلم حلو أوي" وفي السياق ذاته، قالت الفنانة صبا مبارك أنها متحمسة لمشاهدة الفيلم وأنها سعيدة بحالة الدعم التي يقدمها مهرجان الجونة للمواهب الشابة الجديدة، وقالت إن هيثم دبور مؤلف شاب وموهوب وكان لديه فيلما العام الماضي مشارك بالمسابقة الرسمية "فوتوكوبي" وحاز علي جائزة المهرجان لافتة الي أنه ليده خامة خاصة في التأليف وإبراز مناطق فنية جديدة.

وتدور أحداث الفيلم أحداث الفيلم حول جريمة قتل غامضه تربط مصائر أبطاله وتغير معتقداتهم عن مفهوم الحقيقة وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي ومونتاج أحمد حافظ ومهندس الصوت أحمد عدنان ومكساج أحمد أبو السعد وموسيقي تصويرية أمين بوحافة وإشراف عام أحمد فهمي.