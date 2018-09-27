البقاء على قيد الحياة...قصة شاب قضى 49 يوما في البحر المفتوح

حدثت قصة غريبة بنهاية سعيدة مع شاب إندونيسي قضى شهراً ونصف الشهر في البحر المفتوح.
روى والد الشاب القصة، كان أديلان نوفيل الذي يبلغ من العمر تسعة عشر سنة، في يوليو/ تموز، كالعادة يقوم بمهامه في الصيد على كوخ عائم في مانادو بجزيرة سولاويزي حيث كان يعيش. ووفقاً لأبيه، فقد شارك في هذا العمل منذ أن كان عمره 16 عاماً.
والمنزل الخشبي العائم هو لشركة صيد أسماك، كان ممثلوها كل أسبوع يأخذون الأسماك ويتركون للشاب الغذاء والماء والوقود. وكانت مهمة أديلان إبقاء المصباح مشتعلا لجذب المخلوقات البحرية.
كتبت صحيفة الغارديان أن الكوخ الخشبي كان مربوطا بالقاع بحبل وكان مثبت بالعوامات. ومع ذلك، قبل شهر ونصف، جرفت الرياح القوية الكوخ إلى البحر المفتوح.
وشعر أديلان بالخوف عندما وجد نفسه بعيدا عن اليابسة. ونفدت احتياطيات الغذاء عنده بعد بضعة أيام. واضطر الشاب إلى إشعال النار في أجزاء من الكوخ لطهي الأسماك التي كان يصيدها. وكان يشرب مياه البحر من خلال الملابس بحيث يبقى الملح على القماش.
وهكذا عاش أديلان 49 يومًا، وفي 31 أغسطس/ آب، التقطت الشاب سفينة بنمية كانت متجهة إلى اليابان.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
WOW! Amazing reading today a story of extraordinary human survival- Aldi Novel Adilang, an Indonesian teenager, has managed to keep himself alive for 49 days while floating adrift in a flimsy hut for thousands of miles across the Pacific Ocean. What a horrific ordeal to have overcome and survived. Full story via the @telegraph.. #AldiNovelAdilang #Survival #SurvivalStory #Castaway
وقال دبلوماسي اندونيسي من القنصلية في أوساكا: "أبحر حوالي 10 سفن بالقرب من أديلان ولكنها لم تتوقف أو ربما لم تره. وفي كل مرة كان يرى فيها الشاب سفينة كان يأمل بالإنقاذ وكان خائفا، وغالبا ما كان يبكي".
في وقت لاحق ، قال أديلان إنه حاول الانتحار في البحر المفتوح. ولكم كلمات والديه التي كانت تدور برأسه (كانا دائما يطلبان منه الصلاة في الأوقات الصعبة) أوقفته عن هذا. وكان معه في الكوخ إنجيل.
في السادس من سبتمبر أيلول، غادر أديلان السفينة البنمية في اليابان إلى ممثلي القنصلية الإندونيسية. وبعد يومين عاد إلى البيت بصحة جيدة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)