تحدي للبقاء داخل نعش لمدة 30 ساعة في الهالووين

أطلقت إحدى المتنزهات الأمريكية تحديا فريدا من نوعه ضمن مساعي لجذب الجماهير خلال عيد الهلع (الهالويين)، ويتلخص التحدي في البقاء داخل نعش لمدة 30 ساعة متواصلة.

وقال موقع Indy100 إن المتنزه الواقع في ولاية ميزوري الأمريكية أطلقت تحدي البقاء في النعش لمدة 30 ساعة متواصلة، حيث سيقع الاختيار على 6 من الزوار لخوض هذا التحدي لقياس قوة تحملهم.

وأوضح الموقع أن المشاركين في التحدي سيتعين عليهم البقاء داخل النعش من الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت 13 أكتوبر/تشرين الأول، وحتى السابعة مساء من اليوم التالي.

ومن المقرر أن يمنح المتنزه المشاركين في التحدي بالقائمة التالية: (نعش مستعمل — وجبات خفيفة ومشروبات — راحة لدخول الحمام كل ساعة على ألا تتجاوز 6 دقائق — منفذ لشحن الهاتف)، كما يسمح للمشاركين باصطحاب وسادات وأغطية فراش.

أما عن الجائزة التي سيحصل عليها الفائزون في التحدي فهي مبلغ نقدي 300 دولار، بالإضافة إلى باقة مكافآت للمشاركة في احتفالات الهالووين.