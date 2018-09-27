"الجونة السينمائي" يستضيف محاضرة رئيسية لمخرجين أمريكيين

استضاف مهرجان الجونة السينمائي محاضرة رئيسية بعنوان "كل شيء قائم على قصة حقيقية: السرد في الأفلام الوثائقية والروائية" التي قدمها المخرجان الأمريكيان كيث فولتون ولو بيبي، وأدار الحوار المخرج المصري كريم الشناوي.

وقد جاءت المحاضرة بعد سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام التي قدم فيها كل من بيبي وفولتون مناقشات حية مع صناع الأفلام الشباب من مصر والعالم العربي حول تطوير رؤيتهم السينمائية وأساليب السرد القصصي السينمائي لديهم، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

© Sputnik . Abdalla Mohamed وضع مهرجان الجونة على أجندة سياحة الترفيه في مصر 2019

وبالذات فيما يخص تطوير فهم الفرق بين حدود الواقع والخيال في صناعة السينما. حيث جاء التعاون بين مهرجان الجونة السينمائي والمخرجين الأمريكيين المهمين نتيجة تعاون المهرجان مع السفارة الأمريكية في القاهرة.

وقال المخرج كيث فولتون: "يتوقع الجمهور سردا معهودا للقصص عند مشاهدته فيلما ما، بغض النظر عن شكله. فالجمهور لا يريد أن يشاهد شخصيات سعيدة في المطلق في الأفلام، بل يميل للشخصيات المعقدة التي تنعكس مشاكلها على معطيات شخصيته. كيف تنطبق هذه التوقعات على كل من الأفلام الروائية والوثائقية؟ وماذا يمكن أن يتعلم رواة القصص من الطرق التي تستخدم في كل شكل سينمائي؟".

وعرض المخرجان مقاطع من فيلم "Wonder Boys" يظهر شخصيتين في مطعم يتناقشان بخصوص أحد رواد المطعم الذي لا يعرفونه، حيث قام الإثنين ببناء شخصية متكاملة الصورة والتعقيد لهذا الشخص من دون سابق معرفه به، وهو ما تم استخدامه في المناقشة لاحقا حيث قال لو بيبي: "جميعنا نعمل على تطوير أساليب السرد القصصي الخاص بنا في حياتنا اليومية، فنبني سيناريوهات متعددة للشخصيات المحيطة بنا مع إضافة بعض التفاصيل المثيرة لجعل قصصنا أكثر تشويقا لدى سردها للآخرين، وهو ما يشبه عملية صناعة الأفلام بشكل كبير".

جدير بالذكر أن الثنائي لو بيبي وكيث فولتون قد عملا معا على العديد من المشاريع السينمائية الناجحة كفيلمهما الروائي الطويل الأول "أخوة الرأس" وأحدث أفلامهما الوثائقية "الأطفال السيئون".