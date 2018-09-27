عائلة روسية ترعى موظا ضخما في منزلها (فيديو وصور)

تبنت عائلة روسية من مدينة فورونيج ، تربية حيوان الموظ، ليصبح جزءا من العائلة ويشاركهم الطعام حول طاولة واحدة.

وتم العثور على الحيوان وإنقاذه في الغابة قبل ستة أشهر، ولم يستطع في حينها التحرك بشكل مستقل ولم يستطيع حتى الانحناء.

وقالت أوليسا كوستيانايا، سمعت صوتا بينما كنت أجري في الغابة، لأرى الموظ الصغير عالقا، وقمت بسحبه وإخراجه.

وأضافت أوليسا، أطعمت الصغير لمدة شهرين طعام أطفال ومع مرور الزمن اشتد عوده وأصبح قادرا على أكل الطماطم والخيار والتفاح، وصنع صداقات مع جميع الحيوانات الأخرى في المزرعة.

© Sputnik . Evgeny Biyatov عائلة روسية ترعى موظا ضخما في منزلهم

وأشارت أوليسا، إلى صعوبة الاهتمام به كلما كبر، فهو بحاجة إلى مساحات واسعة، لذا نفكر بإرساله إلى مكان مناسب.