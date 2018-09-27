أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، مقتل عارضة الأزياء العراقية تارة فارس، إثر تعرضها لإطلاق نار في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في بيان مقتضب إن "إحدى مستشفيات بغداد تلقت، اليوم، جثة تارة فارس وكانت مصابة بعدة طلقات نارية"، بحسب فضائية "السومرية" العراقية.

كما أشارت الفضائية العراقية، إلى أن الداخلية العراقية، فتحت تحقيقا في مقتل تارة فارس.

الصحة تؤكد مقتل المودل العراقية تارة فارس في بغداد بطلق ناري!.#العراق pic.twitter.com/Pv8Ua2P9kB — علي فرحان (@alifarhan85) September 27, 2018

يذكر أن تارة فارس هي ملكة جمال بغداد، التي اختيرت في مسابقة أقيمت في نادي الصيد العراقي عام 2015، وهي من مواليد 1996، وتعيش ما بين تركيا والعراق، وذهبت مؤخرا لتعيش في الإمارات العربية المتحدة، كما أنها فازت بلقب وصيفة ملكة جمال العراق عام 2014.

وتعتبر تارة فارس، من بين إحدى أشهر النجوم العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل بين فترة وأخرى بسبب منشوراتها، التي تعتبر جريئة في المجتمع العراقي المحافظ.

وشهدت العاصمة بغداد، خلال شهر أغسطس/ آب، وفاة خبيرة التجميل، رفيف الياسري، صاحبة مركز "باربي"، وخبيرة التجميل رشا الحسن بظروف غامضة، في حادثتين منفصلتين.