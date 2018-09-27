فيديو مجنون لويل سميث في احتفاله بعيد ميلاده الـ50

قرر الممثل الأمريكي ويل سميث، أن يحتفل بعيد ميلاده الـ50، بطريقة مجنونة.

وشارك سميث، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو له وهو يقفز بالحبل "بانجي جامبينغ"، في قلب وادي "غراند كانيون" الشهير في الولايات المتحدة، الذي يعتر متنزها وطنيا في ولاية أريزونا الأمريكية.

وشارك ويل سميث، الشهير من بطولته للعديد من الأفلام، مثل "من إن بلاك"، بث حي ومباشر من قناته على "يوتيوب"، وهو يقفز من طائرة هليكوبتر، وتأرجح عبر ممر ضيق مليئ بالصخور المدببة.

يذكر أن ويل سميث، أدى الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم "Live it Up"، أو "عيش اللحظة"، في الحفل الختامي للبطولة في موسكو، الأحد 15 يوليو/ تموز.

وشارك سميث أداء الأغنية على المسرح، في استاد لوجنيكي، حيث أقيمت المباراة الختامية بين منتخبي كرواتيا وفرنسا، المغني من بورتويكو، نيكي جام، ومغنية البوب، إيرا ستريفي، التي تصف نفسها بأنها "ابنة كوسوفو الألبانية"، بحسب "رويترز".