شاهد... "فيديو الممرضة" يشعل غضبا في الكويت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقطع فيديو مسرب من أحد المستشفيات أو المراكز العلاجية، مستهجنين ما قامت به إحدى الممرضات.

استهجن النشطاء سلوك الممرضة الذي وصفوه بـ "المهين واللاإنساني" تجاه مريض ملقى على سرير العلاج لا حول له ولا قوة، لمنع تلك الممرضة من معاملته بتلك القسوة.

وأظهر مقطع الفيديو ممرضة تقوم برمي الأغراض عليه وجره بطريقة همجية من ذراعه على الرغم من كونه يظهر متصلا بالأجهزة الطبية في دلالة على صعوبة حالته الصحية، حسب ما أظهر الفيديو.

وزارة الصحة: ردا على مانشر في التواصل الاجتماعي عن سوء معاملة احد الممرضات مع احد المرضى قمنا بالبحث والتحري عن مدى صحة الفيديو المنتشر.. وتبين في البحث المبدئي ان هذا الفيديو لم يحدث في أي مركز او مستشفى تابع لوزارة الصحه. pic.twitter.com/prkADMJWBN — المجلس (@Almajlliss) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

من جهتها، أكدت وزارة الصحة الكويتية لاحقا، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، أن الحادثة لم تكن في الكويت، وأن المقطع المصور ليس في أحد المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة في تعليقها: ردا على ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن سوء معاملة إحدى الممرضات مع أحد المرضى، قمنا بالبحث والتحري عن مدى صحة الفيديو المنتشر، وتبين في البحث المبدئي أن محتوى الفيديو لم يحدث في أي مركز أو مستشفى تابع لوزارة الصحة.