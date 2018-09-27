بعد صورها الجريئة... رانيا يوسف تهدد

وجهت الممثلة المصرية رانيا يوسف، تحذيرا شديدا من التعليقات غير اللائقة التي تتلقاها مؤخرا، عبر حسابها على "إنستغرام".

تعرضت رانيا يوسف، لهجوم بسبب صورها الأخيرة التي شاركتها عبر "إنستغرام"، وكذلك بسبب تصريحاتها لبرنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا سينما"، بشأن طلاقها، وفيديو رقصها في أحد الملاهي الليلية في العاصمة الفرنسية باريس.

وكتبت رانبا يوسف عبر حسابها على "إنستغرام": "الأشخاص الذين يردون بطريقة سيئة أو لديهم تعليق سيئ سيتم حظرهم والإبلاغ عنهم".

وأضافت يوسف، أنه يجب أن يبدأ الناس بالنمو الفكري، موضحة أنها لا ترتدي أي شيء كاشف، على حد وصفها وطلبت من متابعيها إذا كان لديهم تعليقات سيئة أن يحتفظوا بها لأنفسهم.

© Photo / Instagram/ raniayoussef_ Verified منشور رانيا يوسف

وكانت رانيا يوسف، فسرت جمالها في الوقت الحالي وبريقها بعد الطلاق، لبرنامج "عرب وود"، قائلة: "غالبا الرجاله بتطفينا"، وأضافت أن أعباء الزواج والمسؤولية تجعل المرأة تشعر بالعبء، وبعد الطلاق يصبحن أكثر اعتمادا على أنفسهن ويرون الأمور بشكل مختلف.

وانفصلت رانيا يوسف عن زوجها، رجل الأعمال طارق عزب، في شهر يونيو/ حزيران، بعد زواج استمر 6 سنوات.