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22:03 27 سبتمبر/ أيلول 2018
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    مهرجان الجونة

    صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من "منصة" مهرجان الجونة السينمائي

    © Sputnik . Abdalla Mohamed
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    أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثانية، اليوم الخميس، عن جوائز منصة الجونة السينمائية لهذا العام.

    وأعلنت الجوائز، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، الممثلة المصرية ومدير العمليات في المهرجان، بشرى، وقام بتسليمها مدير المهرجان، انتشال التميمي، بحضور المخرج المصري والمدير الفني للمهرجان، أمير رمسيس، ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي، محمد حفظي، والمخرج شريف البنداري، كما حرصت على حضور إعلان الجوائز الممثلة التونسية هند صبري.

    حلقة نقاشية ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
    © Sputnik . Abdallah Mahammad
    "الجونة السينمائي" يناقش دور المهرجانات في صناعة السينما
    وفاز فيلم "برزخ" الفلسطيني بجائزة شبكة "راديو وتلفزيون العرب" "ART"، المقدمة لمشروعات الأفلام المشاركة، وقيمتها 10 آلاف دولار، وتسلمتها المخرجة ليلى عباس، وسط احتفاء وتشجيع كبير من حضور المهرجان.

    كما فازت المخرجة آيتن أمين من مصر بجائزة مالية قدرها 30 آلاف دولار عن فيلم "سعاد" في مرحلة التطوير، كما حصل مشروع فيلم "غزة واشنطن" للمخرج رشيد مشهراوي علي جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، والمقدمة من شركة "آي برودكشن".

    وفاز فيلم "برزخ" للمخرجة الفلسطينية ليلي عباس بجائزة مالية قدرها 30 ألف دولار، كما فاز مشروع الفيلم التونسي "فولاذ" للمخرجين مهدي هميلي وعبد الله شامخ بجائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، وحصد الفيلم اللبناني "سقوط السهل" جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار.

    كما منح المهرجان المخرجة التونسية، كوثر بن هنية، جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار عن مشروع فيلم "الرجل الذي باع ظهره".

    وفي الأفلام المختارة في مرحلة ما بعد الإنتاج، حصد المخرج التونسي وليد طايع جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار عن مشروع فيلم "فاتاريا"، ومنح المهرجان المخرج مينا نبيل جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار عن مشروع فيلم "سيلفت"، وفازت المخرجة السودانية مروة زين بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار عن مشروع فيلم "علي حافة الخرطوم".

    وتوفر "منصة المهرجان" فرص احترافية للمشاركين وصناع الأفلام، من أجل توسيع شبكات التواصل فيما بينهم في صناعة السينما، والعمل على زيادة فرص إنتاج وتوزيع مشروعات سينمائية.

    كما توفر منصة الجونة ورشا سينمائية، وندوات ومحاضرات، وموائد حوار مع خبراء في صناعة السينما، يقومون بدورهم بمساعدة صناع السينما الشباب في الحصول على فرص للتعلم، إضافة إلى بناء شبكات تواصل تساعدهم على إنجاز مشاريعهم التي تحتاج إلى دعم فني ومادي بمشاركة العديد من الجهات المانحة للدعم المادي.

    وقامت منصة الجونة هذا العام بمضاعفة قيمة جوائزها، إذ حصل الفائزون علي جوائز قيمتها 170 ألف دولار أمريكي.

    جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تم افتتاح دورته الثانية، يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر/ أيلول، ومن المقرر إقامة حفل الختام غدا الجمعة الموافق 28 سبتمبر.

    انظر أيضا:

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    "الجونة السينمائي" يناقش دور المهرجانات في صناعة السينما
    الكلمات الدلالية:
    مهرجان الجونة السينمائي, مهرجان الجونة, سينما, أفلام, جوائز, مهرجان, بشرى, هند صبري, الجونة, مصر
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