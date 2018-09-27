بالفيديو... تحديد موعد طرح أول سيارة طائرة

تحدد موعد طرح أول سيارة طائرة في العالم، من إنتاج شركة "تيرافوجيا"، ومقرها في الولايات المتحدة، وهي شركة فرعية لمجموعة "جيلي" الصينية للمركبات.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال كريس جاران، الرئيس التنفيذي الأول في شركة تيرافوجيا، إن الموديل الأول الذي طورته شركة تيرافوجيا المحدودة، سيتم تسليمه في عام 2019.

وبحسب مجموعة جيلي، سيكون طراز السيارة قادرا على استيعاب شخصين، فيما يحتاج إلى مدرج للإقلاع والهبوط، ولا يستغرق التحويل بين نمطي الطيران والقيادة إلا دقيقة واحدة.

وستكون المجموعة الأولى من المستخدمين مقصورة على الولايات المتحدة، فيما لم يحدد سعر السيارة حتى الآن.

وذكرت جيلي أنه من الصعب أن تصبح السيارة الطائرة وسيلة مواصلة عامة بسبب التكاليف المرتفعة، غير أنها ستصبح بديلا بشكل جزئي للطائرات الصغيرة وستستخدمها مؤسسات وحكومات وشركات مواصلات.

لفت جاران أن شركته ستكشف عن سيارتها المقبلة "تي إف — 2"، في أكتوبر القادم أيضا، والتي تستطيع أن تقلع وتهبط بشكل عمودي، وستطرحها في السوق في عام 2023.

جدير بالذكر أن مجموعة جيلي ومقرها في مدينة هانغتشو حاضرة مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، هي إحدى كبرى المؤسسات الصينية الخاصة لتصنيع السيارات، وسجلت إيرادات مبيعات قدرها 270 مليار يوان (39 مليار دولار أمريكي) في عام 2017، واشترت جميع أعمال وأصول تيرافوجيا في عام 2017.