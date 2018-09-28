شاهد... سيارة مارلين مونرو قد تباع في مزاد بنصف مليون دولار

وستعرض السيارة، وهي من طراز "فورد ثندربيرد"، وتعود إلى عام 1956 للبيع في مزاد للمرة الأولى، وظلت السيارة ملكا لـ مارلين مونرو لمدة 6 سنوات، وفقا لـ"رويترز".

والتقطت صور لمونرو وهي تقود السيارة مع زوجها الكاتب المسرحي آرثر ميلر، بعد وقت قصير من زفافهما في يونيو/حزيران 1956.

© REUTERS / HANDOUT سيارة للممثلة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو

وقال دارين جوليان، رئيس دار مزادات جوليان، إن السيارة "ليست جزءا من تاريخ السيارات، فحسب ولكنها تأتي محاطة بهالة من الشهرة والرومانسية ومأساة واحدة من أساطير هوليوود".

© REUTERS / HANDOUT سيارة للممثلة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو

وستطرح السيارة للبيع في مزادات جوليان بلوس انجليس في 17 نوفمبر المقبل.