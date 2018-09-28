5 مشروبات بديلة للقهوة

توجد هناك مشروبات تمنحك الحيوية والطاقة غير القهوة، فيشرب سكان الأرض نحو 400 مليار كوبا منها سنويا.

وإذا قررت التخلي عن شرب القهوة وتبحث عن بديل له، فهذه هي الاحتمالات الخمس:

1. شاي الزنجبيل: لن يوقظك هذا المشروب على الفور ويملأك بالطاقة فحسب، بل سيحسن أيضا عملية الهضم. يستخدم شاي الزنجبيل لعلاج عسر الهضم ، ويزيل النفخة وانتفاخ البطن. ومع ذلك ، نلفت انتباهك إلى أن الزنجبيل غير متوافق مع أدوية مضادة للتخثر وترقق الدم، وكذلك الأدوية لعلاج مرض السكري وزيادة ضغط الدم.

2. الماء مع الليمون: تعطيك مشروبات القهوة دفعة من الطاقة على الفور، ولكن بعد فترة من الوقت، لكن عندما يتوقف الكافيين عن العمل، ستشعر بالخمول، وينصح العديد من الخبراء شرب الماء في الصباح مع الليمون، فهذا المشروب ينشطك بمقدار لا يقل عن القهوة.

© Sputnik . Eugene Biyatov كوريا الجنوبية تحظر بيع القهوة في مدارسها لهذه الأسباب

3. شراب المتة: بالإضافة إلى الكافيي، تحتوي المتة على 24 نوعا من الفيتامينات والمعادن، و 15 حمضا أمينيا والعديد من مضادات الأكسدة، ومع ذلك، لا ينصح باستخدام هذا الشاي مع الأدوية والمواد التالية: الأدينوزين و المضادات الحيوية الكينولون وسيميتيدين وكلوزابين وديبيريدامول وديسفلفرام وهرمون الاستروجين وفلوفوكسامين والليثيوم وأدوية للاكتئاب ومضادات التخثر والنيكوتين وبنتوباربيتال والفنيل وريلوزول والثيوفيلين وفيراباميل وحبوب منع الحمل وفلوكونازول وأدوية علاج مرض السكر.

4. الشيكوريا: يحتوي الشراب على العديد من الخصائص المفيدة: فهو يخفض مستوى السكر في الدم، ويساعد على إزالة السموم من الجسم، ويقوي جهاز المناعة، ويساعد على محاربة التوتر ويحسن عملية الهضم، لكن يرجى لمرضى السكري أن يتناولوه بانتباه،

5. العصائر من الفواكه والخضراوات الطازجة: المفيد والمغذي بشكل خاص عصائر السبانخ والملفوف والمانغو والتوت والموز، وبفضل غناها بالفيتامينات، ستعمل هذه المشروبات على تنشيطك لفترة طويلة، ومع ذلك، ينصح بتناول العصائر الطازجة ما لا يزيد عن 300 مل في اليوم الواحد.