أحمد مكي يكشف سبب غنائه لـ"أغلى من الياقوت"... وسر علاقته بابنه

وقال مكي إن فكرة الأغنية جاءت له بعد إنجابه لابنه "عند رؤيته لأول مرة شعر بحالة غريبة من السعادة والاستغراب"، وذلك حسب برنامج "ذا انسايدر" بالعربي.
واعتبر مكي أن الأغنية، بمثابة وصيته لابنه ليعلمه كل شيء "حتى لا يعاني كما عانى هو".
وأكد مكي أن الأغنية وصية لكل طفل محروم من والده.
رغم قلة ظهوره الإعلامي… الفنان #أحمد_مكي لـ #TheInsiderAr: هذه قصة أغنيتي الجديدة "أغلى من الياقوت"..#تلفزيون_دبي #على_أوان#TheInsiderAr#TheInsider@Mekkystyle @dubaitv @OnAwaan https://t.co/DxjVlVCdSj pic.twitter.com/GKtykuRZ7Y— The Insider بالعربي (@TheInsiderAR) September 27, 2018
كما كشف مكي أنه انفصل عن والدة ابنه منذ 5 سنوات، دون أن يشعر ابنه بذلك، ولا يزال يعطيه كل حقوقه.
وتابع أحمد مكي أنه يفكر في التحضير لجزء سادس من مسلسله الشهير "الكبير أوي" بعد خمسة أجزاء سابقة ناجحة.
أغنية "أغلى من الياقوت" من كلمات وألحان أحمد مكي، وتوزيع شادي السعيد، وإخراج مكي أيضا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)