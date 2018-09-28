كيف ظهرت نجمات العالم العربي في ختام مهرجان الجونة (صور)

يبدأ مساء اليوم الجمعة في مصر، حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.

وقبل بداية الحفل، كان جمهور المهرجان على موعد مع وصول نجمات الفن العربي، وذلك في إطلالات مختلفة.

وظهرت على السجادة الحمراء، كل من منى زكي، وناهد السباعي، وياسمين صبري.

كما ظهرت الفنانة التونسية هند صبري، وعائشة بن أحمد، وكارمن بصيبص، ومريم الخشت.

ويتنافس في مهرجان الجونة 50 فيلما، بينها 15 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 في مسابقة الأفلام الوثائقية، و23 في فئة الأفلام القصيرة.