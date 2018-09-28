كيف ظهرت نجمات العالم العربي في ختام مهرجان الجونة (صور)

وقبل بداية الحفل، كان جمهور المهرجان على موعد مع وصول نجمات الفن العربي، وذلك في إطلالات مختلفة.
ياسمين صبري#مهرجان_الجونة #GFF18 pic.twitter.com/3CQHCfgIpp— Cinema Guide (@CinemaGuide) September 28, 2018
وظهرت على السجادة الحمراء، كل من منى زكي، وناهد السباعي، وياسمين صبري.
منى زكي #مهرجان_الجونة #GFF18 pic.twitter.com/xT7mo3QGAn— Cinema Guide (@CinemaGuide) September 28, 2018
كما ظهرت الفنانة التونسية هند صبري، وعائشة بن أحمد، وكارمن بصيبص، ومريم الخشت.
كارمن بصيبيص من #مهرجان_الجونة #GFF18 pic.twitter.com/5LeAY3o2HT— Cinema Guide (@CinemaGuide) September 28, 2018
ويتنافس في مهرجان الجونة 50 فيلما، بينها 15 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 في مسابقة الأفلام الوثائقية، و23 في فئة الأفلام القصيرة.
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