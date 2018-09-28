بعد لقطات الفيشاوي وزوجته... قبلة نجلاء بدر تشعل مواقع التواصل (فيديو)

شهد حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، مشهدا شغل مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد جمع الممثلة المصرية نجلاء بدر مع زوجها.

وظهرت نجلاء على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة، وهي تقبل زوجها.

وكان الممثل المصري أحمد الفيشاوي، قد أثار وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أيام، بعدما ظهر على السجادة الحمراء لعرض فيلمه "عيار ناري" بمهرجان الجونة، وهو يقبل زوجته ندى الكامل.

أحمد الفيشاوي وزوجته من فعاليات مهرجان الجونة pic.twitter.com/sD2D2xiCbh — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) September 25, 2018

ويتنافس في مهرجان الجونة 50 فيلما، بينها 15 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 في مسابقة الأفلام الوثائقية، و23 في فئة الأفلام القصيرة.