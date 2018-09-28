أوين ويلسون وسيلفستر ستالون يختتمان مهرجان الجونة السينمائي

شارك النجمان العالميان أوين ويلسون وسيلفستر ستالون في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثانية.

وتم تكريم الفنان سيلفستر ستالون، الذي اصطحبه رجل الأعمال نجيب ساويرس على السجادة الحمراء.

أما أوين ويلسون فقد افتتح الحفل الختامي، وألقى كلمة عبر فيها عن امتنانه لحضوره المهرجان، وقال: "أتمنى أن تكونوا حظيتم بوقت رائع، هذه رحلتي الأولى إلى مصر، ورأيت فيها النيل، وأشياء أخرى لن أنساها، وأشكر الجميع على الحفاوة والكرم".

والتقط ويلسون سيلفي له مع الحاضرين للحفل الختامي.

#أوين_ويلسون: أتمنى ان تكونوا حظيتم بوقت جيد هنا في البحر الأحمر.. انا سعيد لان هذه الزيارة الاولى لي لمصر.. ورأيت خلالها ايضا النيل ومعبد الاقصر #مهرجان_الجونة| #GFF18 pic.twitter.com/C2V95XgngQ — CBC Egypt (@CBCEgypt) September 28, 2018

وقال أوين ويلسون في الندوة التي عقدت له وأدارتها الفنانة المصرية بشرى، إن مصر من أروع الرحلات والبلدن التي زارها"، واصفا الجونة بـ"ذات روح وأصالة رغم أنها مدينة جديدة".

وأضاف أن الجونة مليئة بالفعاليات، وأنها تحتاج إلى وقت وطاقة للاستمتاع بها.