على غرار "الحوت الأزرق"... تحذيرات من تطبيق جديد يدفع الأطفال إلى الانتحار

حذرت العديد من المدارس البريطانية أولياء الأمور، من لعبة واسعة الانتشار أدت لانتحار أطفال وإصابة كثيرين بالاكتئاب.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، انتشرت لعبة "دوكي دوكي" بشكل كبير بين المراهقين، وهو بمثابة تطبيق للمواعدة.

ويبدأ التطبيق بصورة مبهجة، لكنه سرعان ما تبدأ اللعبة في أخذ طابع سوداوي، يدفع المراهقين للاكتئاب.

وتتحدث بعض شخصيات اللعبة عن إصابتها بالاكتئاب ورغبتها في الانتحار، ثم تظهر في مشاهد لاحقة بعد إقدامها على الانتحار بالفعل.

وأوضح أولياء أمور، أن أبناءهم أقدموا على الانتحار بعد أن حملوا اللعبة على هواتفهم، كما ذكرت أم أن ابنها أخبرها بأنه بات يخاف من اللعبة قبل انتحاره.

جدير بالذكر أن اللعبة تم تحميلها خمسة ملايين مرة، منذ إطلاقها في سبتمبر/أيلول 2017.