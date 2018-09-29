اختراق "فيسبوك" يكبد زوكربيرغ خسارة هائلة

تعرض موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لخسارة هائلة عقب اختراقه من قبل أحد القراصنة يوم أمس الجمعة.

ووفقا لمؤشر "بلومبيرغ"، خسر مارك زوكيربيرغ مؤسس الموقع نحو 16.8 مليار دولار.

وتراجعت ثروة زوكربيرغ بنسبة 2.5% لتصل إلى 61.5 مليار دولار، بانخفاض 1.6 مليار دولار في نهاية تعاملات أمس.

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وتراجعت أسهم فيسبوك أمس بنحو 2.59% لتصل إلى 164.4 دولار للسهم، متأثرة بإعلان الشركة تعرضها لاختراق أمني.

وأعلنت الشركة الأمريكية، أن موقع التواصل الاجتماعي تعرض لخرق أمني كبير عرض نحو 50 مليون مستخدم لخطر القرصنة.

وفوجئ ملايين المستخدمين صباح الجمعة بأنهم مطالبون بإدخال كلمات المرور الخاصة بهم، من أجل الولوج لحساباتهم.

وذكرت شبكة "بلومبيرغ" أن هاكر تايوانى يدعى تشانج تشي-يوان أعلن مسؤوليته عن عملية القرصنة، مهددا بمسح حساب زوكربيرغ.