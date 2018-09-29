ريهانا تقيم جلسة تجميل في دبي مقابل سعر خيالي (صور + فيديو)

وصلت المطربة الأمريكية، ريهانا، اليوم السبت، إلى إمارة دبي الخليجية، من أجل حضور حدث خاص.

وحضرت ريهانا الاحتفالية الخاصة، التي أقيمت في فندق أرماني، من أجل الترويج لمستحضرات التجميل الخاصة بها "فينتي بيوتي"، كما أنها شاركت نصائحها وحيلها الخاصة مع النساء للاحتفاظ بجمالهن، وفقا لصحيفة "غلف نيوز" الإماراتية.

وتراوحت أسعار الحضور إلى الاحتفالية الخاصة، ما بين 1000 و7000 درهم إماراتي (1906 دولار أمريكي)، والتي سيذهب ريعها لصالح إحدى المؤسسات الخيرية هناك.

وتم الإعلان عن الحدث الخاص بريهانا في دبي، قبل يومين من إقامته، وذلك لأسباب أمنية.

SEPT 29! I’m coming to Dubai for my 1st ever @FentyBeauty ARTISTRY & BEAUTY TALK! Grab your tix NOW at https://t.co/JiytYVYEfS.. this event benefits @dubaicares [an organization which works w/UN aid agencies & international NGOs to fund education programs in developing countries] — Rihanna (@rihanna) September 25, 2018

وقامت ريهانا (30 عاما) بتقديم أول درس تجميل محترف، مع خبيري التجميل العالميين، بريسيلا أونو وهيكتور اسبينال.

​وعندما أطلت ريهانا على المسرح في الاحتفالية، قالت للحضور: "هذه هي أول مرة لي هنا، لذا فلترأفوا بي عند توجيه أسئلتكم لي".

“It’s my first time!” #Rihanna asks fans to take it easy on her at the first ever #FentyBeautyTalk in Dubai. @Rihanna pic.twitter.com/v3NxEhnAWr — tabloid! (@GulfNewsTabloid) September 29, 2018

وكان حاضرا للاحتفالية، عارضة الأزياء الأمريكية المحجبة من أصول صومالية، حليمة عادن، التي لعبت بطولة واحد من أوائل الإعلانات الترويجية لعلامة ريهانا للتجميل "فينتي بيوتي".

وعندما وجه لريهانا من جانب إحدى الحاضرات، سؤالا حول السر وراء الحصول على بشرة مثالية، أجابتها: "اعملي بجد ولا تنامي".

وأطلقت ريهانا للمرة الأولى علامة "فينتي بيوتي" في سبتمبر/أيلول عام 2017.