تسجيل
23:21 29 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    الاكتئاب

    4 طرق للتغلب على مصائب الحياة

    © AP Photo / Mark Lennihan
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10

    يمر الإنسان بتغيرات كثيرة في حياته ويكون بعضها مؤلما وصعبا، مثل وفاة الزوج أو أحد أفراد الأسرة المقربين، الطلاق، السجن، المرض، أو الفشل في شيء محبب إلى النفس، وهو ما قد يظن البعض أن الحياة توقفت عنده ولكن تأتي التغيرات الجيدة بعد ذلك.

    ويقدم موقع "psychologytoday" الطبي الحل للأشخاص الذين يمرون بمثل هذه المواقف، من أجل التغلب عليها وعيش حياة سعيدة مجددا.

    محتجون على انعقاد قمة مجموعة السبع
    © AFP 2018 / DPA / MICHAEL KAPPELER
    "شعارات رنانة"... كيف تخدعنا الرغبة في الحرية

    1 — ذكر نفسك دائما لماذا يجب أن أتغير

    الاعتراف بأن هناك أمورا تتغير حولنا هي الخطوة الأولى للتغيير الفعلي، فالإنكار هو قوة ومع ذلك، فإن الخروج منه والتحدث إلى نفسك  بأن "الأشياء تتغير ولا بأس" يمكن أن يكون أقل إرهاقا من محاربة وجود التغيير.

    فمثلا ربما كنت ترغب دائما في الانتقال إلى مدينة كبيرة، ولكنك الآن بعد أن تفعل ذلك، تشعر بالرعب والتوتر، ذكر نفسك لماذا تريد أن تتحرك، ماذا كانت أهدافك؟ ماذا كنت تأمل في تحقيقه؟ وما الذي عليك القيام به لمتابعة تلك الأهداف لأن أحد الأهداف التي قد يكون من الأفضل إضافتها إلى قائمتك هو أن التغييرات في الروتين يمكنها في الواقع أن تزيد قدرة عقلك.

    2 — اطلب الدعم من الآخرين
     لا أحد يمر عبر الحياة بمفرده، فلا بأس في طلب المساعدة، فإنها علامة على أنك تعرف نفسك جيدا بما يكفي لإدراك أنك بحاجة إلى بعض المساعدة.

    الدماغ
    © Photo / CC
    الاكتئاب قد يؤثر على قوة الذاكرة

     فكر في أصدقائك أو أفراد عائلتك الذين تثق بهم، وأيضا ابحث عن أشخاص لديهم مشكلات حتى وإن لم تكن شبيهة بتجربتك، فمجرد الحديث مع الأشخاص يجعلك تشعر بالهدوء.

    3 — سجل الإيجابيات التي جاءت من هذا التغيير

     ربما بسبب هذا التغيير في حياتك قابلت أشخاصا جددا، وربما بدأت ممارسة العادات الصحية، وربما أصبحت أكثر حزما، فقد يساعدك التغيير في تحديد الأولويات الأكثر أهمية في حياتك، وعادة يقدم لنا التغيير فرصة للنمو ومن المهم أن نعترف كيف أصبحت الأمور أفضل نتيجة لذلك.

    4- امنح نفسك فترة راحة

     في وقت التغيير، قد تشعر أنك خارج نطاق السيطرة، وقد تشعر أنك لا ترقى إلى مستوى توقعاتك لنفسك، فتذكر أنه مسموح لك أن تفعل أقل مما هو ممكن لك خلال هذا الوقت حتى يمر بسلام.

    انظر أيضا:

    صاحب حيوانا أليفا... تعالج الاكتئاب في أسابيع
    "نسب غير مسبوقة"... ارتفاع حاد في حالات الاكتئاب بين الشباب
    الاكتئاب في مرحلة الطفولة يمكن أن يؤدي إلى الانتحار في سن المراهقة
    الاكتئاب قد يؤثر على قوة الذاكرة
    انتحار نجل فيدل كاسترو بسبب الاكتئاب
    الكلمات الدلالية:
    علاج الاكتئاب, الاكتئاب, السعادة, الاكتئاب يسبب الوفاة, الاكتئاب, السعادة, جنود السعادة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء ربيع/ صيف 2019 في باريس، فرنسا 25 سبتمبر/ أيلول 2018
    من احتجاجات أمريكية ضد إيران... إلى تسليم موسكو "سوخوي" جديد - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    هناك، وراء السياج، يوجد مستودع نووي. أنا متأكد!
    هلوسات نتنياهو... كل ما يتحرك نووي!
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك