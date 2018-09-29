أم كلثوم تثير السخرية في السعودية

أثار انتشار إعلان اليوم السبت، عن إقامة حفل غنائي للمطربة المصرية الراحلة، أم كلثوم، في المملكة العربية السعودية، جدلا واسعا على "تويتر".

ويشير الإعلان إلى أنه بعد مرور 47 عاما على وفاة أم كلثوم، تستقبلها السعودية من جديد، وذلك من خلال حفل قائم على تكنولوجيا "الهولوغرام"، أو "التصوير التجسيمي"، الذي يعرض صورة طيفية للأشخاص.

ام كلثوم تعود للحياة في سابقة جديدة من نوعها ، السعودية تقيم حفلاً بتقنية الهولوجرام لأم كلثوم بعد ٤٧ عام من وفاتها #ام_كلثوم_في_السعودية pic.twitter.com/pcocaGhyDR — خط الاخبار (@news_ln) September 29, 2018

وأصبح هاشتاغ "#ـأم_كلثوم_في_السعودية، من بين أكثر الموضوعات تداولا بين السعوديين على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، والذي قوبل بالسخرية من عودة أم كلثوم إلى الحياة من جديد، وعن فرحة بعضهم من هذا الخبر، وتأكيدهم أنهم في انتظار الحفل، والذي لم يتحدد موعدا له حتى الآن.

وطلب أحد المغردين في هذه التغريدة ساخرا بإعادة والده المتوفي بتقنية "الهولوغرام".

#ام_كلثوم_في_السعوديه

ممكن ترجعلو ابوي باهذي التقنيه 😫😢♥️ — manaL🧚🏻‍♀️🏆 (@sheril200) September 29, 2018

​وكتب مغرد آخر: "حتى أم كلثوم مطلعينها من قبرها".

حتى ام كلثوم مطلعينها من قبرها #ام_كلثوم_في_السعوديه — sahabh (@sahabiiii) September 29, 2018

​وتسائل مغرد آخر مندهشا: "دقيقة أم كلثوم على قيد الحياة".

​وطالب مغرد هيئة الترفيه السعودية، بإعادة المطربين الراحلين، طلال مداح وذكرى التونسية.

لازم يكون معها بعد طلال مداح وذكرى تكمل 😂😂

#ام_كلثوم_في_السعوديه — shoshoa (@shoshoa_27) September 29, 2018

​وشارك مغرد صورة ساخرة لشخص متخفي في كفن، وأشار إليه بأنه أم كلثوم بعد خروجها من قبرها لإحياء حفل السعودية.

#ام_كلثوم_في_السعوديه على وين يا ام كلثوم ابد طالعه من القبر عشان وزارة الترفيه تبيني اغني 😂😂🙊 pic.twitter.com/mWrJqI0YRX — فطيم (@foofoo0055811) September 29, 2018

وتسائل مغرد حول كيفية تفاعل الصورة "الهولوغرام" لأم كلثوم مع الجمهور أثناء الحفل.