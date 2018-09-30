"سامسونغ" تهدي هاتفها الجديد لسكان قرية "أبل" (فيديو)

وقامت "سامسونغ" بتوزيع نسخا من هاتفها الجديد "غالاكسي إس 9" على عدد من سكان إحدى القرى الهولندية، والتي اختيرت تحديدا لكون أن اسمها "Appel" وتعني "أبل" باللغة الهولندية، وفقا لموقع "بي جي آر".

© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK "هواوي" تسخر من "أبل" وتستفزها بطريقة مبتكرة (صور)

ومنحت الشركة الكورية الجنوبية، هواتف " غالاكسي إس 9 " مجانية لـ 50 شخصا من أصل 312 هم عدد أفراد القرية.

وأكد غربن فان والت مابجر، مدير التسويق لشركة "سامسونغ" في هولندا، أنها تسعى بهذه الحملة التسويقية إعلام أكبر عدد من الناس بخصائص هاتفها الجديد "غالاكسي إس 9".

ولفت مايجر في بيان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها "سامسونغ" باستهداف منافستها "أبل" تسويقيا.

وشاركت قناة "سامسونغ هولندا" على "يوتيوب"، فيديو يرصد رد فعل سكان قرية "أبل"، السعداء من حصولهم على هواتف "غالاكسي إس 9" المجانية.