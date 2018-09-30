تعرف على أكثر المناطق شعبية لدى السياح في أوروبا

نشر موقع وكالة الإحصاء الأوروبية "europa"، قائمة بأكثر الأماكن شعبية وزيارة من قبل السياح في الاتحاد الأوروبي، وذلك مع قرب انتهاء الموسم السياحي الصيفي في أوروبا

وصف التقرير المناطق الساحلية بأنها الوجهات السياحية الأكثر طلبا من قبل السياح بالإضافة لعدد الليالي التي قضوها في تلك الاماكن.

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واحتلت جزر الكناري الإسبانية المرتبة الأولى كأكثر الوجهات السياحية زيارة من قبل السياح، حيث وصلت عدد الليالي التي قضاها السياح طوال العام حوالي 91 مليون ليلة.

وجاء في المركز الثاني منطقة إسبانية أخرى وهي كاتالونيا، بمعدل 80 مليون ليلة قضاها السياح، واحتلت منطقة أليارس الإسبانية المرتبة الخامسة بحوالي 70 مليون ليلة.

وجائت منطقة جادرانسكا هرفتسكا على الساحل الكرواتي المرتبة الثالثة بـ74 مليون ليلة، واحتلت المرتبة الرابعة منطقة إيل دو فرانس الفرنسية، بـ71 مليون ليلة،

وتعتبر المنطقة الوحيدة غير الساحلية ضمن قائمة المناطق الخمس الأكثر زيارة من قبل السياح.