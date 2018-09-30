حليمة بولند تعلق على مقتل تارة فارس

علقت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، على وفاة عارضة الأزياء العراقية، تارة فارس، والتي مازال أصداء مقتلها يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بولند عبر منشور على حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات": "لا أعرف تارة فارس شخصيا ولم ألتق بها يوما، ولكن اعتصر قلبي عند سماعي خبر اغتيالها، خاصة أنه جاء بعد سلسلة اغتيالات نسائية في العراق".

وأوضحت الإعلامية الكويتية، أن ما حطمها بالفعل ليس موت تارة فارس، لأن "كل نفس ذائقة الموت" بحسب تعبيرها، ولكن ما يحطمها حقا هو ما يحدث في العراق بلد الحضارات، مضيفة: "إلى متى؟".

وكشفت حليمة بولند عن أنها كانت تنوي زيارة العراق بعد تلقيها "أكثر من دعوة للقاء جمهورها العراقي الغالي"، ولكنها كانت دائما تعتذر وتنتظر الوقت المناسب.

واختتمت بولند بيانها: "هل سيأتي الوقت المناسب أم أنني سأموت قبل أن يأتي الوقت المناسب".

يذكر أن محافظة البصرة، شهدت احتجاجات أضرم خلالها محتجون النار في عدد من المباني الحكومية والسياسية، وكذلك القنصلية الإيرانية ومقرات لميليشيات "الحشد الشعبي"، بعد مقتل أشخاص في مواجهات مع الشرطة.

وفي يوم الخميس الماضي، اغتيلت عارضة الأزياء العراقية، تارة فارس، في سيارتها وسط بغداد.

ووجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وزارة الداخلية بالتحقيق في جرائم الاغتيال والخطف التي شهدتها مدينتي البصرة وبغداد.