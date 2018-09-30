لوحة "موناليزا" من الأرز تدخل موسوعة "غينيس" (صور)

سجل سكان مدينة سوكا اليابانية الواقعة شمالي طوكيو، رقما قياسيا عالميا عن طريق رسم لوحة الموناليزا الشهيرة باستخدام حلوى مصنعوعة من الأرز.

قام حوالي 200 شخص من المدينة اليابانية برسم لوحة "الموناليزا" الشهيرة باستخدام حوالي 24 ألف قطعة حلوى معروفة باسم "سينبي" مصنعة من الأرز، تم طلائها بسبعة ألوان.

ووصل طول اللوحة لحوالي 13 مترا و بعرض 9 أمتار تقريبا، بحسب مانقل موقع "kyodonews".

وصرح سكان المدينة الذين ساهموا برسم اللوحة، بأن الهدف الرئيسي من عملهم هو تشجيع السياحة فى مدينتهم الصغيرة، بالإضافة للتعريف بحلوى "سينبي" المشهورة بها مدينتهم.

وبعد أن سجل الرقم بموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، قام القائمون على المشروع بتفكيكه و إهداء الحضور قطعا من اللوحة كتذكار.