الممثلة المصرية ناهد السباعي تكشف "مفاجأة" بشأن زفافها الغامض

أثارت الممثلة المصرية، ناهد السباعي، حيرة معجبيها خلال الفترة الماضية، بشأن اختفائها بعد ورود أنباء حول انفصالها عن عريسها، قبل إقامة حفل زفافها.

وفي حفل ختام الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، كان أول ظهور عام لناهد السباعي، بعد انتشار هذه الشائعة، والتي كشفت عن مفاجأة، هي بتأكيد صحتها بالفعل لإحدى الإعلاميات.

وأكدت ناهد السباعي، للإعلامية المصرية، بوسي شلبي، بأنها انفصلت عن عريسها، وحدث الطلاق بينهما، بعد أيام من عقد قرانهما.

وشاركت بوسي شلبي، صورة لها عبر حسابها على "إنستغرام"، مع ناهد السباعي ووالدتها، المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي، من المهرجان، وكتبت معها: "مافيش نصيب كلمة ناهد السباعي في حواري معها".

وكان هناك تسريب خلال الفترة الماضية، والذي أفاد أن مشاجرة حادة وقعت بين ناهد السباعي وزوجها، ما أدى لإلغاء حفل الزفاف، الذي كان مقرر إقامته في العين السخنة، وعلى إثره تم إرسال رسائل اعتذار لكل المدعوين عبر تطبيق "واتسآب".

وكانت ناهد السباعي احتفلت بعقد قرانها الأول من سبتمبر/أيلول، في قلعة صلاح الدين في العاصمة المصرية القاهرة.

يذكر أن ناهد السباعي، حفيدة الممثل المصري الراحل، فريد شوقي، وابنة المخرج المصري الراحل، مدحت السباعي، ومن أهم أعمالها الفنية مسلسل "ذات" وفيلم "678" و"حرام الجسد" و"إكس لارج".