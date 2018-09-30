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17:13 30 سبتمبر/ أيلول 2018
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    كوركيس إسحاق موشي .. صناعة النبيذ

    صناعة النبيذ... حرفة تتوارثها الأجيال في أسرة مسيحية بالعراق (صور)

    © REUTERS / ARI JALAL
    منوعات
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    تتخذ أسرة موشي المسيحية من صنع النبيذ، في قبو منزلهم الريفي بقرية قرب الحدود العراقية التركية، حرفة يتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد على مدى ثلاثة أجيال.

    وأحدث من يتولى مسؤولية هذا العمل في شجرة الأسرة هو كوركيس إسحاق موشي البالغ من العمر 70 عاما، وبدأ كوركيس صنع النبيذ الأحمر والأبيض منذ 60 عاما مع والده وجده، إذ يقوم بحصاد العنب وتنظيفه قبل عصره باليد أو القدم مع آخرين من أفراد الأسرة، كما نقلت وكالة "رويترز".

    وأحدث موشي ثورة في العملية التي تتم على نطاق ضيق عندما اشترى عصارة لسحق العنب وبدأ يبيع نبيذه لأصدقائه وجيرانه في قريته المسيحية الصغيرة النائية في العمادية بشمال العراق، كما يمد الكنائس المحلية بالنبيذ.

    وقال: "هاي من أجدادنا نسوي الشراب، نسوي الشراب، مو من هسة (الآن)، قبل ٥٠ سنة يسوون الشراب.. وإحنا نسويه هسه، شفته كدامك (أمامك) شلوت عصرته.. قبل كان كله بالإيد.. بالإيد نعصره ونصفيه مرتين، ثلاث.. نصفيه حتى يطلع شراب ونعطي للعالم (للناس).. نبيعه أو نشرب منه".

    • كوركيس إسحاق موشي .. صناعة النبيذ
      كوركيس إسحاق موشي .. صناعة النبيذ
      ARI JALAL
    • كوركيس إسحاق موشي .. صناعة النبيذ
      كوركيس إسحاق موشي .. صناعة النبيذ
      © REUTERS / ARI JALAL
    • صناعة النبيذ
      صناعة النبيذ
      © REUTERS / ARI JALAL
    • كوركيس إسحاق موشي .. صناعة النبيذ
      كوركيس إسحاق موشي .. صناعة النبيذ
      © REUTERS / ARI JALAL
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    ARI JALAL
    كوركيس إسحاق موشي .. صناعة النبيذ

    وأضاف: "هية بالطاحونة كله نفس الشي، بس قبل لا نسويه بايدينا، برجلينا، نخليه بالطشت الكبار ونعصره لأن نجيب عنب هواي، بس للكنيسة نسويلها قيم نعصره كله بأيدينا ونصفيه بأيدينا وخاص إحنا للكنيسة نسويه".

    وقال إن تكلفة الزجاجة تبلغ 5000 دينار عراقي (4.20 دولار) مع ارتفاع الطلب على النبيذ الأحمر.

    وعندما يقرر موشي التوقف فإن أولاده الثلاثة، الذين ساعدوه في جمع آخر محصول، على استعداد لتولي المسؤولية بعده.

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    الكلمات الدلالية:
    النبيذ الأحمر, نبيذ, العراق
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