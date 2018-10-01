بالصور...طالبة صيدلة تتربع على عرش جمال لبنان لعام 2018

تربعت طالبة كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية، مايا رعيدي، على عرش ملكة جمال لبنان للعام 2018، وذلك خلال حفل سنوي أقيم في بيروت برعاية وزارة السياحة اللبنانية.

وتنافست رعيدي على العرش مع مرشحات جميلات أخريات، وأحيا الحفل الفنان اللبناني راغب علامة والنجمة مايا دياب، وكان للفنانين العالميين بصمتهم خلال الحفل من خلال مشاركة مساري وفرانش مونتانا.

وشمل الحفل عدة مراحل من التصفيات، حيث فازت 15 فتاة في المرحلة الأولى من التصفيات حيث خضعن لامتحان الطلة، الجمال والأسئلة، أمام لجنة تحكيم متخصصة تألفت من: ملكة جمال الكون للعام 2017 ديمي لي نيل بيترز، ملكة جمال لبنان السابقة نادين نسيب نجيم، خبير التجميل بسام فتوح، النجمة نانسي عجرم، الإعلامي جورج قرداحي، مصمم المجوهرات ضومط زغيب، والممثل عادل كرم، المؤلف الموسيقي غي مانوكيان.

© REUTERS / Mohamed Azakir ملكة جمال لبنان مايا رعيدي

من جهة أخرى، أطلت المتباريات من خلال لوحات استعراضية ساحرة، بلباس البحر وبفساتين لافتة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، حيث تأهلت 10 منهن الى المرحلة النصف النهائية وخضعن لأسئلة لجنة التحكيم.

لتصل بعدها كل من تاتيانا ساروفيم، مايا رعيدي، ميرا طفيلي، يارا أبو منصف، وفانيسا يزبك إلى المرحلة النهائية.

وبعد الإجابة على السؤال الموحد "ما هو أكبر فشل في هذه الحياة"، فازت مايا رعيدي بتاج الجمال اللبناني للعام 2018، فيما حلت كل من ميرا طفيلي وصيفة أولى، يارا أبو منصف وصيفة ثانية، فانيسا يزبك وصيفة ثالثة وتاتيانا ساروفيم وصيفة رابعة.